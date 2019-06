Diano Castello. Anche quest’anno è stato possibile terminare nel migliore dei modi l’Infiorata del Corpus Domini grazie al sostegno e alla manodopera di tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita di un lavoro che ha ormai raggiunto dimensioni, organizzative ed esecutive, davvero rilevanti.

«Ogni anno che passa aumenta la coesione del gruppo abbinata all’aiuto occasionale di chi vuole dare il proprio contributo, anche solo per pochi minuti; cioè permette di raggiungere risultati sempre migliori, aumentare la superficie decorata e la precisione nelle lavorazioni. GRAZIE quindi prima di tutto a tutte le persone che nella giornata di domenica hanno collaborato alla preparazione mattutina dei fiori, alla realizzazione dei disegni, alla stesura dei fiori, alle pulizie, ai trasporti e a tutto quant’altro necessario per riuscire a terminare l’opera in tempo utile.

Un pensiero particolare ai tantissimi bambini che hanno partecipato e collaborato con inaspettata pazienza e precisione, ma anche ai turisti che si sono soffermati anche solo per alcuni minuti, a chi ci ha supportato con semplici parole di apprezzamento, agli anziani che hanno anche solo guardato. GRAZIE a chi ha partecipato allo spetalamento delle rose nella serata di venerdìè sul sagrato della Chiesa. GRAZIE ai fornitori delle rose che con la loro generosa disponibilitaè ci hanno regalato una notevole

quantitaè di petali; ma GRAZIE anche ad altri tre fornitori che ci hanno garantito l’approvvigionamento di ulteriori rose e di tutte le gerbere a prezzi davvero agevolati.

GRAZIE all’amministrazione comunale e agli sponsor che hanno contribuito economicamente per la realizzazione dell’evento.

GRAZIE infine a tutti coloro che hanno contribuito con un’offerta per sostenere le spese necessarie; ogni piccolo apporto eè importante per ottenere grandi risultati».