Demolizione di Ponte Morandi, Piana: «Un passo importante verso la rinascita»

Genova. Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha assistito, questa mattina, all’abbattimento delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi. Il presidente, martedì scorso, era stato presente alla preparazione della base in cemento su cui verrà costruito il primo pilone del nuovo ponte.

«Questa settimana segna una svolta importante in un’impresa difficile, in questa lotta contro il tempo – dichiara il presidente – per restituire il più presto possibile Genova alla normalità, per rimarginare una ferita ancora aperta per le famiglie delle 43 vittime, per quanti hanno dovuto abbandonare per sempre le proprie case, per i disagi subìti da un’intera vallata e, infine, per l’incertezza sul futuro di molte imprese della città».

Piana conclude: «Sono orgoglioso di essere qui, oggi, perché questa demolizione segna, in realtà, un passo importante verso la rinascita che, mi auguro, sia completata nei tempi previsti: lo dobbiamo a Genova, alla Liguria e a tutti coloro che da mesi sono impegnati, notte e giorno, per realizzare questo miracolo».