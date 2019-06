Oggi debutta la Festa della musica, per tre giorni Sanremo come un palcoscenico

Sanremo. Tutto pronto per la Festa della musica 2019. Questa sera debutta il grande evento che per tre giorni trasformerà la città in un palcoscenico sotto le stelle tra concerti live e dj set.

Ad alzare il sipario sarà da via Matteotti un duo di archi dell’Orchestra Sinfonica alle 18. Poi musica no stop fino a notte tarda in piazze, strade e locali pubblici. Di scena saranno: corso Nazario Sauro con il Duo Talamo e a seguire i Nuovi Solidi; viale Giardini Vittorio Veneto con i Sound Fusion che proporranno musica dal pop al jazz; e le piazze Sardi con gli Start Over (Electro Acoustic Band); Bresca con Celtic Dreams (musica celtica); Siro-Carli con i D-sparsi (cover band); Colombo con Slurp Music Animation (esibizioni libere); Mameli con il violinista Davide Laura (violinista); e ancora le vie Matteotti animate da Fled (dal Swing al Jazz al Funky); Gioberti con la cover band di Carlito e i suoi briganti e i Glue’s Avenue (soul blues and jazz).

Venerdì i riflettori si accenderanno su Pian di Nave con il «concertone» gratuito dedicato ai più giovani. Protagonisti saranno i rapper Fred De Palma e Shade ma non mancheranno esibizioni di alcuni artisti provenienti da Area Sanremo, tra cui Saita. Sabato al centro della scena sarà invece il Teatro Ariston che vedrà sul palco il duo Patty Pravo e Teo Teocoli.

Introdotta dall’Amministrazione comunale alcuni anni fa, la manifestazione quest’anno arriva spinta dall’entusiasmo di soggetti privati che hanno messo insieme le loro energie per portare a residenti e turisti un’offerta d’intrattenimento innovativa: Sanremo On insieme a Unogas Energia, Conad, Confcommercio, GrandiAuto e Radio NumberOne. Grazie all’impegno di Ramon Rossi (Dimensione Musica Sanremo) e Simona De Melas, sono stati coinvolti oltre 50 locali, 16 location pubbliche e tante band emergenti provenienti da tutta la Liguria.