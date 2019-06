Davide Sancinito giocherà nell’Imperia: «Darò il massimo»

Imperia. Se il buongiorno si vede dal mattino il calciomercato imperiese sarà davvero entusiasmante. Il primo colpo del mercato estivo ha portato, a vestire la maglia neroazzurra, il forte centrocampista Davide Sancinito, ex Finale, Vado, Sanremo, Albisola e Sestri Levante.

«Sono contento di essere a Imperia la prossima stagione perché è una bella piazza dove il calcio viene vissuto con grande passione – commenta Davide Sancinito – Ho parlato con il Ds Cristiano Chiarlone e il direttore dell’Area tecnica Alfredo Bencardino, mi hanno esposto un bel progetto nel quale ho creduto e che mi ha convinto ad arrivare qui a Imperia. Sicuramente ci saranno tutti i presupposti per fare un bel campionato. Voglio ringraziare la società per la proposta e per il benvenuto, sicuramente darò il massimo».