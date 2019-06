Davide Molinari, agenzia Credipass di Imperia: «Da noi soluzioni tagliate sulle esigenze del cliente»

Imperia. Davide Molinari è il titolare, consulente professionista, della filiale imperiese di Credipass azienda specializzata in mediazione finanziaria aperta da un anno in piazza Duomo a PortoMaurizio ai piedi del Parasio.

Per quale motivo signor Molinari il cliente dovrebbe rivolgersi alla sua agenzia? «Perché -risponde Molinari – da noi trova una gamma di prodotti più ampia rispetto alla propria banca ottenendo la migliore consulenza in materia creditizia. In piazze come Milano e Genova ormai è la norma. In pratica noi forniamo soluzioni costruite sulle esigenze del cliente e questo vale anche per la “cessione del quinto” e i prestiti personali. Il cliente è al centro».

«E tutto questo grazie alla nostra partnership con i maggiori Istituti di credito – sottolinea Davide Molinari – da noi si possono confrontare decine di alternative e guidare chi si rivolge a noi verso una scelta della soluzione giusta tagliata sui suoi progetti e sulle sue esigenze».

L’agenzia di Davide Molinari copre un ampio territorio della Liguria, da Albenga al confine passando per Sanremo.

Credipass è presente su tutto il territorio nazionale con una rete di oltre 600 consulenti professionisti.