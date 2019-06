Davide Garibbo lascia l’Imperia, dal 1 luglio giocherà nella Sampdoria

Imperia. Grande soddisfazione per l’Asd Imperia visto il trasferimento del giovane difensore centrale, classe 2003, Davide Garibbo che, dal 1° luglio, sarà a tutti gli effetti un giocatore della U.C. Sampdoria.

La società Asd Imperia augura un futuro di successi a Davide, felice che possa intraprendere questo cammino importante per la sua crescita, come giocatore e come ragazzo.