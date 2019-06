Dall’assistenza agli anziani soli ai parcheggi rosa per le future mamme, i progetti nel cantiere di Costanza Pireri

Sanremo. Anziani, giovani, disabili, minori, mamme e papà: sono loro al centro delle attenzioni di Costanza Pireri, assessore riconfermato ai Servizi sociali con delega anche a Servizi demografici, scuole e cimiteri. Per ciascuno l’ex vice-sindaco – ruolo che è «stata onorata di ricoprire» e che non è rammaricata di avere perso – ha già pronto un cantiere di idee.

«Le progettualità in programma sono così tante che elencarle tutte sarebbe faticoso – ironizza Pireri –. Per quanto riguarda i Servizi sociali, stiamo lavorando a progetti di mobilità e domiciliarità per gli anziani. Vogliamo cercare di mantenerli il più a lungo possibile nella loro residenza rimandando l’ospedalizzazione o il ricovero in struttura. Opereremo in rete con le associazioni di volontariato creando servizi di accompagnamento e di socializzazione». Tutti progetti che l’assessore aveva nel cassetto e che ora ha rispolverato presentandoli con un’energia nuova: «Cominceremo stilando un elenco degli anziani residenti ultra 85enni che vivono da soli, li contatteremo e chiederemo loro se hanno piacere a ricevere telefonate o visite. Se sono persone ancora attive, invece, le inviteremo a fare volontariato. Non vogliamo più che a Sanremo ci siano anziani soli».

Insieme agli anziani, un’altra priorità di Costanza Pireri sono le famiglie. Tra le novità spiccano le bozze di lavoro per aiutare i papà separati e le future mamme. «Vogliamo tendere una mano ai papà separati, coloro che si trovano in condizioni di povertà, che non riescono a pagare l’affitto e si presentano alla Caritas sono in aumento. Facendo ancora una volta sinergia con le diverse realtà sociali, l’idea è quella di disporre loro un appartamento in cui coabitare. Fare quindi del cohousing, come abbiamo già sperimentato con la residenza confiscata alla mafia dove oggi vivono quattro donne che necessitavano di aiuto e protezione». E a proposito di donne, dopo la nascita del nuovo Centro antiviolenza I.S.V che dallo scorso autunno offre a tutte le vittime di violenza un luogo sicuro dove chiedere aiuto intraprendendo percorsi di rinascita e autonomia, l’assessore ai Servizi Sociali pensa «alla creazione di parcheggi rosa dedicati a donne gestanti o con bambini e al Welcome baby: un messaggio digitale di benvenuto ai neonati dove le mamme e i papà possono trovare tutte le informazioni utili: dal codice fiscale al pediatra fino alle agevolazioni».

Con l’assunzione della delega alle Scuole, Pireri sta già studiando la documentazione su nidi, materne, istituti scolastici di ogni ordine e grado. Riguardo ai primi, per far fronte a una domanda sempre più alta e a un numero di posti sempre più basso, «sono state inserite nuove educatrici nel piano delle assunzioni comunali. Oggi l’utenza è ridotta rispetto alla potenzialità delle strutture (5 nidi, 2 gestiti dal Comune e 3 da cooperative) perché non c’è il personale». Sul fronte scuola, non è mancato il suo interessamento per salvare Villo Vigo, di cui il provveditorato vorrebbe eliminare una sezione, e la costruzione di un nuovo istituto: «Sanremo deve dotarsi di un proprio edificio scolastico, la gran parte di quelli esistenti non sono propriamente nati come scuole, sono ex alberghi o conventi. C’è bisogno di una scuola vera, che rispecchi i requisiti normativi e abbia tutto ciò che i nostri studenti». Del resto, «ascolto e servizio ai cittadini sono da sempre la mia mission».

(Video Jacopo Gugliotta)