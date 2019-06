Dalla provincia Granda a Sanremo a piedi, l’impresa de I Viandanti di Boves

Sanremo. I Viandanti di Boves, come si sono ribattezzati, sono partiti mercoledì 19 giugno da Boves per arrivare stasera nella Città dei Fiori. Quattro giorni di cammino per raggiungere a piedi la famosa città della riviera dei fiori dalla provincia Granda attraverso le montagne.

Chi sono gli impavidi camminatori bovesani? Ermanno Cavallera (Chicco), Adriano Ansaldi, Marco Giorsetti, Claudio Cavallo e Silvano Cavallo. Il tutto nasce, un po’ per scherzo, sei anni fa su idea di Chicco, soprannominato poi il Capitano, che da tempo si proponeva di verificare se fosse vero o meno che dietro la Bisalta vi fosse il mare.

Infatti lui stesso ha prodotto il testo della canzoncina Fumachenduma che ogni anno, come si vede dal video pubblicato anche mercoledì scorso sulla loro pagina Facebook, cantano in coro alla partenza, stonandola anche un po’. Una sorta di rito beneaugurante per la camminata.

Di comune accordo i Viandanti di Boves scelgono i percorsi alternando riviera ligure a costa azzurra. La formula non cambia si parte, zaino in spalla, rigorosamente a piedi, dal sagrato della chiesa parrocchiale di Boves per raggiungere il mare, con bagno di rito e serata a base di pesci.

Il tempo è stabilito in quattro giorni suddividendo i circa 120/130 chilometri ogni anno. Nel 2013 sono partiti in tre: Chicco, Claudio e Silvano direzione Ventimiglia, poi negli anni si sono aggiunti gli altri. Così è diventata una tradizione simpatica da ripetere ogni anno, sempre più o meno nella seconda metà di giugno. Sempre in giugno è sempre più o meno in questi giorni.

Nel 2014 la destinazione è stata Villefranche-sur-Mer, nel 2015 Borghetto Santo Spirito, nel 2016 Roquebrune-Cap-Martin, nel 2017 Bordighera, l’anno scorso Nizza.

L’edizione 2019 Boves – Sanremo per i monti vede i Viandanti impegnati oggi a percorrere gli ultimi 33 km dei 127 totali. L’arrivo è previsto in serata.