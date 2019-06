Sanremo. Lunedì scorso la Lista 100percento Sanremo si è riunita ed è stato eletto il nuovo direttivo del Movimento Civico: presidente Monica Albarelli, vice presidente Romano Capponi, Davide Lanteri, Daniele Moraglia, Stefania Mostardini, Laura Nante e Stefana Rossi.

Sviluppo, merito e territorio sono i cardini dell’azione del movimento che si qualifica come moderato e riformista. La presidente Monica Albarelli: «Abbiamo iniziato un percorso durante la campagna elettorale e oggi qualifichiamo un nuovo soggetto civico che si propone da una parte di sviluppare iniziative di carattere culturale, tecnico-amministrativo e ludico-ricreativo, dall’altra di supportare l’azione dei nostri consiglieri Sergio Tommasini e Piero Correnti in concerto con le altre forze presenti in opposizione.

Indipendentemente dalle cariche elettive la nostra è una squadra coesa con principi fondativi forti. Il 24 giugno riuniremo il gruppo dei 100 e i simpatizzanti per iniziare una nuova fase del movimento civico considerando ormai alle spalle le attività della campagna elettorale. Ringraziamo Alessandro Mager e Antonio Bissolotti per l’importante lavoro svolto sino ad oggi nel direttorio del Gruppo dei 100. Siamo sicuri che non mancheranno i loro consigli ed il loro supporto. Vogliamo costruire un percorso nuovo per Sanremo e per coloro che credono nei nostri principi».