Dal cuoco alla badante, le offerte di lavoro del centro per l’impiego di Imperia

Imperia. Clicca qui per consultare le offerte di lavoro del centro per l’impiego di Imperia. Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessati in possesso di tutti i requisiti richiesti potranno effettuare le candidature attraverso la registrazione al sito http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it

Gli operatori del Servizio Preselezione su appuntamento possono erogare informazioni relative alla procedura.

Orari di apertura: MATTINA dal Martedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:30; POMERIGGIO del Mercoledì dalle 14:30 alle 16:30