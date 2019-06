Da Ventimiglia prende il via l’undicesimo motoraduno del “nO Ducati nO Party club”

Ventimiglia. Anche quest’anno si rinnova, dopo il grande successo delle passate edizioni, l’appuntamento con l’attesissimo 11° Raduno Motociclistico organizzato dal nO Ducati nO Party D.O.C. Ventimiglia Club “aperto a tutte le moto”.

L’evento si volgerà domenica 30 giugno a Ventimiglia con il seguente programma:

– ritrovo degli appassionati motociclisti a Ventimiglia sul Lungomare Resentello-Belvedere a partire dalle ore 8 per ritrovo ed iscrizioni con colazione inclusa presso bar/gelateria La Granita.

– partenza del Motogiro alle 10.15 con direzione Imperia, ove i motociclisti verranno ospitati per aperitivo e premiazione della Moto Regina presso il Concessionario ufficiale Ducati “Imperiamoto”.

– rientro a Ventimiglia intorno alle 13.30 per il pranzo “facoltativo” presso ristorante Brazzeria 31 sul Lungomare Intemelio con intrattenimento musicale e sketch a cura di Paolo Golini.

– alle 15 estrazioni e premiazioni a centauro e centauressa più giovani, al pilota veterano, al motociclista proveniente da più lontano.

Il club” nO Ducati nO Party Ventimiglia” viene fondato 11 anni fa da Carlo De Angeli, il suo presidente e nutre innumerevoli iscritti i quali si incontrano periodicamente ed aderiscono ad altri raduni motociclistici portando in giro i colori del Marchio delle Rosse di Borgo Panigale e della nostra terra, il club, organizza annualmente varie

manifestazioni di carattere sociale e benefico, tra cui la più importante, il moto-incontro “Desmo Owners Club” ufficializzato dalla Ducati stessa.

Il nO Ducati nO Party Club D.O.C invita tutti i centauri appassionati della zona, a partecipare al proprio Motoraduno, che è aperto a tutte le moto e ricorda a tutti i Ducatisti e fans delle Rosse di Borgo Panigale, di essere un Desmo Owner Club “Doc”, cioè un club ufficiale Ducati.