Vallebona. Sono iniziati gli incontri, organizzati dal Comune di Ventimiglia, sul tema della raccolta differenziata. La campagna informativa “L’Unione fa la Differenziata” per i servizi di igiene urbana nei 18 comuni del comprensorio intemelio sbarca oggi nel Comune di Vallebona.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.30, l’incontro sui nuovi servizi di raccolta previsti nel progetto tecnico si terrà in piazza della Libertà, mentre dalle 17 alle 18, sarà in via Madonna della Neve. Questa mattina la campagna farà tappa, invece, dalle 9.30 alle 12.30 ad Olivetta San Michele presso il Comune.

L’iniziativa ha preso il via ieri presso il mercato di Vallecrosia, nei prossimi giorni verranno organizzati ulteriori incontri in altre città: mercoledì 19 giugno a Ospedaletti presso l’area mercatale dalle 9 alle 12; giovedì 20 giugno ad Airole presso il Comune dalle 9 alle 12; venerdì 21 giugno a Dolceacqua presso palazzo comunale dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; sabato 22 giugno a Ventimiglia presso corso Repubblica all’angolo di via Roma dalle 9-13, mentre 15 alle 18 sarà sul Lungomare Resentello.