Cresce l’attesa per il 32° Sanremo Rock & Trend Festival

Sanremo. Dal 4 al 7 giugno al Teatro Ariston di Sanremo si accendono i riflettori del 32° Sanremo Rock & Trend Festival.

Il più ambito e longevo concorso italiano per rock band emergenti celebra le sue finali 2018/2019: per 3 giornate (dal 4 al 6 giugno) 130 band da tutta Italia si sfideranno per conquistare un posto fra i 16 superfinalisti. La finalissima del 32° Sanremo Rock si terrà venerdì 7 giugno alle ore 20.

Sale dunque l’adrenalina per i giovani rocker, perché il palco del Sanremo Rock non è come tutti gli altri. Da qui, a partire dal 1987, sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi… Insomma: il meglio del rock italiano e internazionale.

Dopo l’edizione da record del 2018, che ha coinvolto 700 band da tutta Italia e premiato Nevruz per la categoria Rock e Alice Cucaro per la categoria Trend, le finali della 32^ edizione del Sanremo Rock & Trend Festival saranno presentate ufficialmente in un incontro pubblico che si terrà lunedì 3 giugno alle ore 18 presso il Rolling Stone Cafè, via del Castillo 17, Sanremo.