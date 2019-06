Continua l’estate biancazzurra della Sanremese Calcio

Sanremo. Oltre cento presenze complessive per i primi due giorni del Giugno Biancazzurro, evento gratuito nato per far divertire i bambini anche nel periodo estivo.

Se la soddisfazione della società è grande per aver raggiunto questi numeri, l’attività della Sanremese non si ferma certo qui: a breve partiranno anche i Sanremese Summer Camp 2019, intere giornate dedicate allo sport ed al divertimento dei più piccoli.

La prima settimana dei campi estivi inizierà lunedì 24 con gli istruttori della Sanremese che aspetteranno i bambini sui campi di Pian di Poma.

A tutti gli iscritti verrà consegnato un kit d’allenamento che comprende due maglie, un paio di pantaloncini, un calzettone, un cappello, uno zaino ed un pallone.

Per informazioni e costi: Alessandro Eneide (3392801290)