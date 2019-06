Continua la campagna di tesseramento della Lega in provincia di Imperia

Imperia. Dopo il successo dei giorni scorsi, in provincia di Imperia la campagna di tesseramento 2019 della Lega continua anche questo weekend. Da sabato 22 a lunedì 24 giugno, chiunque voglia iscriversi al partito potrà farlo recandosi presso i gazebo posizionati nelle varie piazze delle città imperiesi.

Le postazioni a cui rivolgersi per sottoscrivere la tessera del movimento sono le seguenti:

– Lega Arma di Taggia: lunedì 24 dalle 9 alle 12 nella zona del Mercato Settimanale.

– Lega Imperia: sabato 22 dalle 8.30 alle 13 in via San Giovanni, a Oneglia;

– Lega Sanremo: lunedì 24 dalle 10 alle 12 nei pressi della Coop della Foce.

– Lega Val Nervia-Val Verbone: lunedì 24 dalle 9 alle 13 sul solettone di Vallecrosia (angolo di via Colonnello Aprosio 219).

– Lega Ventimiglia: sabato 22 dalle 9 alle 13 in via della Repubblica (angolo via Roma).

In caso di variazioni di programma o di mal tempo si prega di tenersi aggiornati tramite le pagine Facebook delle varie sezioni Lega locali.