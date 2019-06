Sanremo. Palazzo Roverizio in Musica sabato 22 e domenica 23 giugno con i concerti dello Studio Sanremo Musica 2000 sempre ad ingresso libero.

«Sabato 22 giugno alle 21 lo studio Sanremo Musica 2000 condividerà l’atmosfera della Festa della Musica con un concerto di musica classica, danza e canto che non sarà solo note ma un insieme di emozioni che si susseguono e ci coinvolgono una dopo l’altra. Sosteniamo con la nostra presenza i giovani talenti che si esibiranno. Domenica 23 giugno alle 16 si esibiranno giovanissimi pianisti in un concerto emozionante. Con la loro passione, preparazione e concentrazione faranno innamorare ad ogni nota gli spettatori. Seguirà a fine di ogni spettacolo un piccolo rinfresco per i saluti» – fanno sapere gli organizzatori.