Ventimiglia. Ieri sera, con la Notte Bianca, è ufficialmente iniziata l’estate della città di confine.

Con il tema ‘sulla cresta dell’onda’, dedicato al mare e al surf, la città si è trasformata in un’isola pedonale (coinvolte via Roma, via Ruffini, un tratto del lungomare e la già pedonale via Hanbury) che ha intrattenuto residenti e turisti con musica live, dj set, shopping, spettacolo e divertimento per grandi e bambini.

di 15 Galleria fotografica Notte Bianca a Ventimiglia









Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Gaetano Scullino, il vicesindaco Simone Bertolucci, il parlamentare della Lega Flavio Di Muro, il presidente della Confcommercio di Ventimiglia, consiglieri e assessori.

(Foto di Marco Maiolino)