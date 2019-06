Bordighera. Civicamente Bordighera propone una mozione per celebrare e esplorare la longevità: «La longevità, il vivere a lungo in buona salute cumulando saggezza, è la declinazione sorridente della vecchiaia. E mentre l’invecchiamento è ineluttabile e ci trova per ora inermi nel prevenirlo, la longevità ha una dimensione affascinante di sfida: possiamo cercare di conquistarla. Diversi tipi di indagini scientifiche hanno infatti chiarito che la genetica determina solo il 25% di quanto a lungo viviamo; ben il 75% e’ determinato dallo stile di vita».

«Una popolazione longeva fa dunque onore a sé stessa e alle abitudini della società in cui vive. Perciò quando abbiamo appreso che in questo anno 2019 ben 53 residenti di Bordighera , 34 signore e 19 signori, compiranno 90 anni, e una residente compirà 100 anni, facendo salire a 5 il numero di ultracentenari in città, abbiamo voluto proporre una celebrazione di questi concittadini. Bordighera aveva già avuto in passato la bella tradizione di offrire un omaggio ai concittadini che compivano 90 e 100 anni. La tradizione si interruppe con l’avvento dei Commissari, e non fu più ripristinata.

Ma ci sono chiaramente traguardi da conquistare. I dati sulla longevità sono buoni sulla nostra Riviera, in molte cittadine della costa le persone che hanno 90 o più anni rappresentano l’1.5 -1.7% della popolazione, e a Bordighera raggiungono addirittura il 2.1% (vedi a www.tuttitalia.it ).

Il piccolo primato di Bordighera si conferma anche quando la percentuale è calcolata sulla base della popolazione che ha più di 65 anni. Ma queste sono percentuali irrisorie rispetto a quelle delle “Zone Blu”, le 5 zone nel mondo dove i residenti raggiungono i 100 anni con una frequenza 10 volte maggiore di quella generale. Una delle Zone Blue è in Sardegna.

Poiché il vivere a lungo in buona salute è un obiettivo desiderabile, perché non apprendere di più sulle Zone Blu, sugli stili di vita, gli ambienti naturali, e le organizzazioni sociali che favoriscono la longevità? Con questo obiettivo, la nostra mozione propone la celebrazione pubblica dei neo-novantenni e neo-centenari di Bordighera nel contesto di una giornata scientifico-divulgativa dedicata alla conoscenza e allo studio della longevità. La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, convocato per il 26 giugno» – afferma Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera.