Cinghiali a passeggio per Seborga, il video

Seborga. Tre cinghiali in giro per le strade dell’autoproclamato principato. Che gli ungulati ormai si avvicino ai centri abitati, soprattutto la notte, non è una novità. In questo caso, però, nelle immagini riprese da Daniele Porrà, il gruppetto di cinghiali è completamente a proprio agio tanto da non preoccuparsi dell’auto che lo segue.

La scena è comica: se non fosse per i danni alle colture che i cinghiali causano agli agricoltori, si potrebbe pensare al simpatico ungulato come animale da compagnia.