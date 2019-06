Ciclista stremato dallo sforzo soccorso da elicottero vigili del fuoco sul monte Frontè

Triora. Con la bici elettrica scarica, senz’acqua e stremato dalla stanchezza, un ciclista di Sanremo non ha potuto far altro che chiedere aiuto per tornare a casa. Sono andati a prenderlo, con l’elicottero, i vigili del fuoco. E’ successo nel pomeriggio sul monte Fronté, tra Triora e Mendatica.

L’uomo lamentava forti crampi alle gambe e non riusciva più a muoversi dalla stanchezza. Per questo motivo, vista anche la distanza e la zona piuttosto impervia, per recuperare il ciclista si è alzato in volo ‘Drago’, che ha accompagnato l’uomo all’aeroporto di Villanova d’Albenga, dove lo attendeva il personale sanitario.