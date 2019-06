Ospedaletti. Chiusura stagionale con il botto per i tornei organizzati dal settore giovanile dell’Ospedaletti Calcio.

Sabato 1 giugno al comunale “Ciccio Ozenda“ si è svolta l’ottava manifestazione stagionale, questa volta dedicata ai Primi

Calci 2011/2012/2013 organizzata dalla collaudata macchina Orange in collaborazione con la F.I.G.C. “Fun Football” e

con la Community del Benessere European of Sport. Manifestazione denominata “I° Trofeo Arco del Benessere“ che ha visto la partecipazione di 14 squadre provenienti da tutta la provincia che si sono divertite tutta la giornata giocando oltre trenta incontri su 3 campi da calcio e 1 da Rugby.

Il comunale “Ciccio Ozenda“ è stato invaso da una miscellanea di colori, mini-partite 5 contro 5, gare di calcio-bowling

e conquista della meta con la palla ovale nel campo da rugby. Al termine della manifestazione hanno voluto dare il loro saluto agli oltre 150 bambini il delegato provinciale Calcio-Scuola della F.I.G.C. Samuele Perotti, come autorità istituzionali il neo sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti, l’assessore allo sport Birgit Brugger e i consiglieri comunali con delega allo sport Simona Cecchetto e Filippo Berto. Per la Community del Benessere presente il vicepresidente ed assessore alla Sanità, alle Politiche Sociali e alla Sicurezza della Regione Liguria Sonia Viale, il sindaco di Vallebona (comune capofila della community) Roberta Guglielmi, il vice-sindaco di Vallebona Ingrid Marchot, l’ssessore del Turismo Sport e Manifestazioni di Camporosso Cristiana Celi, il vice-sindaco di Vallecrosia Marilena Piardi e l’ex Consigliere Turismo e

Manifestazioni di Ospedaletti Caterina Cereghetti.

“Siamo estremamente felici di come abbiamo concluso l’organizzazione dei nostri eventi per la stagione 2018/2019 –

dichiara lo Staff Orange – Il campo era stracolmo di bambini e di grandi autorità il che dimostra che stiamo lavorando bene. Ringraziamo di cuore tutte le donne della Community dell’Arco del benessere “ title partner “ della manifestazione che ha voluto confermare la loro vicinanza alla nostra società che da sempre mette al primo posto i ragazzi, il loro divertimento e il loro benessere. Ci colleghiamo a questo per ringraziare il Dott. Stefano BESCHI dietista e nutrizionista-sportivo numero uno della nostra provincia, che ha accolto con grande piacere il nostro invito per dare ai numerosi genitori presenti nozioni sulla corretta e sana alimentazione di uno sportivo – calciatore nello specifico. Un ringraziamento speciale va al Sanremo Rugby che ha messo a disposizione tre suoi tecnici permettendo ai ragazzi di cimentarsi e confrontarsi anche con questa bellissima disciplina. Ora appuntamento ai nostri Camp Estivi e alla stagione 2019/2020 perche “ C’E’ PIU’ GUSTO A ESSERE ORANGE”.