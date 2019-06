Challenger Vicenza, il sanremese Mager supera Forti e approda in semifinale

Sanremo. Gianluca Mager supera Francesco Forti e vola in semifinale dello Challenger Vicenza.

Dopo aver vinto l’incontro d’esordio all’Open di Francia contro Enrique Lopez Perez e aver perso contro Santiago Giraldo, il tennista della provincia di Imperia si mette in mostra allo Challenger Vicenza. L’avventura del giovane sanremese è iniziata bene già nei sedicesimi di finale quando ha sconfitto Julian Ocleppo per 6-4, 5-7, 7-6.

Negli ottavi di finale ha battuto Federico Coria per 1-6, 6-1, 7-5, infine oggi ha mandato a casa l’italiano Forti mettendolo ko con un punteggio di 6-1, 6-2. Oggi pomeriggio Mager scenderà nuovamente in campo alle 16 per affrontare Alessandro Giannessi, che ieri ha superato in due set l’australiano Marc Polmans.