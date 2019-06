Cessione Imperia calcio, Riachi: «Attendiamo una risposta. Club patrimonio della città»

Imperia. Scaduta ieri sera a mezzanotte la proposta recapitata via e-mail di Lorenzo Anas Riachi di acquisto del club di piazza d’Armi senza che i dirigenti neroazzurri abbiano dato una risposta nemmeno negativa, arriva la presa di posizione dell’imprenditore italo libanese.

«La nostra -dice Riachi – è un proposta seria, avrei gradito dal presidente Fabrizio Gramondo una risposta anche se negativa. Non mi basta certo quanto dichiarato a mezzo stampa dall’onorevole Eugenio Minasso che non fa parte nemmeno dei quadri societari come da sua stessa ammissione».

«I tifosi – aggiunge Lorenzo Anas Riachi – esigono una comunicazione chiara perché l’Imperia non è solo una società privata ma patrimonio storico della città che va rispettato. Partiti con l’intento di voler acquistare fortemente il club avevamo prosettato una partecipazione degli attuali dirigenti proprio e soltanto per il bene dei colori neroazzurri. Siamo disposti a sederci a un tavolo pubblicamente con un assegno e a ragionare con tutti i soci. Anche se ci diranno di no ce lo devono motivare, noi resteremo alla finestra perché rimane un nostro desiderio fare il bene del calcio imperiese».

Intanto in attesa della firma sul contratto da parte del tecnico Alessandro Lupo si ragiona sui primi nomi della campagna acquisti nel mirino Marco Gagliardi dall’Unione Sanremo, Edo Capra dal Vado, bomber Edoardo Mura e il ritorno di Arturo Ymeri dalla Rivarolese.