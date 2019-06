Camporosso, vetro e lattine vietate alla festa metallara

Camporosso. Misure di sicurezza preventiva per una festa in piazza. Sabato prossimo, 15 giugno, andrà in scena l’evento “Shok Metal Fest” patrocinato dal Comune, in località Bigauda.

Come si evince facilmente dal titolo sarà una manifestazione incentrata sulla scatenata musica metal, ma non per questo si trascurerà la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Un’apposità ordinanza vieta infatti, dalle 12 alla mezzanotte nella zona della festa, la vendita da asporto di lattine, bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro. Ergo, cari amici metallari, bere birra sì, ma in bicchieri di plastica.