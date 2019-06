Camporosso, ragazze perdono controllo scooter e si schiantano contro un palo. In ospedale

Camporosso. Due 17enni in sella a uno scooter hanno perso il controllo del mezzo e si sono schiantate contro al palo di un cartello stradale. E’ successo intorno alle 3 in corso Repubblica.

A soccorrere le due ragazza è stato il personale sanitario del 118 con due ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Rossa di Ventimiglia. Sul posto anche i carabinieri.

Fortunatamente le giovani non sono in pericolo di vita: la più grave ha riportato un taglio profondo alla tibia, mentre l’amica se l’è cavata con escoriazioni superficiali e dolori diffusi. Entrambe sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo di media gravità.