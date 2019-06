Camporosso, all’Accademia dell’Arte di Educare il quinto incontro a cura dello sportello d’ascolto Noi4you

Camporosso. Quinto incontro per l’Accademia dell’Arte di Educare, promossa dall’Associazione Noi4you in collaborazione con il Comune di Camporosso.

«Rispetto, educazione e cura. Ecco il prossimo argomento che le nostre psicoterapeutiche Guendalina Donà e Patrizia Sciolla tratteranno venerdì 14 giugno all’Accademia dell’arte di Educare - fanno sapere gli organizzatori - Le nostre esperte ci accompagneranno verso la comprensione di nuove frontiere per educare i nostri giovani! Parleranno di rispetto e di come gli insegnanti potranno diffonderlo e farlo assimilare in classe.

Parleranno dell’importanza delle regole familiari ed infine di come sia la cura il benessere ad essere, la strategia che può rendere la giusta cornice in cui crescere! A facilitare le famiglie ci sarà il simpatico Baby Lab che si occuperà di tutte le “simpatiche pesti”! Vi aspettiamo dunque numerosi come sempre! Venerdì 14 giugno alle 20:30 Pala Bigauda a Camporosso».

