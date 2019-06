Camporosso. Sport e divertimento al campo Zaccari dove è andato in scena il Trofeo Esordienti di atletica leggera. Circa un centinaio di bambini dai 5 ai 10 anni, provenienti dalle diverse società della provincia di Imperia, sabato 1 giugno hanno partecipato alla manifestazione.

In una splendida giornata di sole i partecipanti si sono cimentati nelle varie discipline dell’atletica leggera: gare di corse, salti e lanci adattati alle varie categorie di età. E’ stato privilegiato l’aspetto ludico più che quello agonistico, i bambini, infatti, hanno praticato per due ore sport sano su un impianto eccezionale per posizione e unicità.

L’evento sportivo è stato organizzato dalla Nuova Atletica ’92, Atletica 2000 Bordighera e Atletica Vallecrosia che sono soddisfatte della riuscita dell’iniziativa e sperano di poter portare sempre più gioia sportiva sulla pista di atletica del campo Zaccari.

