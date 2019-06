Taggia. Cambia il sistema di raccolta differenziata. Dopo sei anni di introduzione del servizio, l’amministrazione Conio, ha deciso di introdurre migliorie per risolvere alcune criticità.

La novità, tra le altre, che appare più significativa e quella dei codici a barre stampati sui sacchi per i rifiuti. In questa maniera si responsabilizza il cittadino, che sa che la “rumenta” da lui conferita sarà tracciabile e, sostanzialmente, avrà un nome e cognome.

I sacchetti “personalizzati” verranno distribuiti gratuitamente e il loro utilizzo è un passo importante per introdurre la tariffazione puntuale. Ovvero ognuno paga precisamente per quanti rifiuti produce. Un’altra novità e quella dell’introduzione del sacco di carta – per le utenze non domestiche – in sostituzione di quello in plastica: non biodegradabile. Il servizio di raccolta nel centro di Arma verrà modificato e, dove possibile, sarà introdotto il porta porta spinto.

Da parte di Dock’s Lanterna (la ditta che gestisce la raccolta in città) c’é la massima disponibilità a informare il cittadino e, al contempo, da parte del Comune non c’è nessuna intenzione sanzionatoria nei confronti dell’utenza.