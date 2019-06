Calvi e Di Giuseppe sono i nuovi rappresentanti del Casinò di Sanremo nel consiglio direttivo di Federgioco

Sanremo. Si sono tenuti questa mattina presso il Casinò di Venezia, l’assemblea ed il consiglio direttivo di Federgioco. L’assemblea dell’associazione che riunisce i quattro Casinò italiani ha nominato presidente l’avvocato Maurizio Salvalaio, presidente del Casinò di Venezia e vice presidente il dottor Stefano Silvestri, direttore generale del Casinò di Saint Vincent.

Il consiglio direttivo è così composto Maurizio Salvalaio e Alessandro Cattarossi per Casinò di Venezia, Marco Calvi e Roberto Di Giuseppe per Casinò di Sanremo, Stefano Silvestri e Filippo Rolando per Casinò di Saint Vincent.

L’assemblea ha ringraziato il presidente uscente, dottor Olmo Romeo per l’attività svolta.

In sede di assemblea il neo presidente ha presentato i temi di maggior rilievo della sua mission. «Grande attenzione sarà data al restrittivo quadro normativo e alle difficoltà del settore – ha commentato il presidente Salvalaio - la concorrenza dei paesi vicini è sempre più incalzante. I Casinò italiani dovranno lavorare attivamente per il consolidamento della propria identità nel panorama nazionale e internazionale».