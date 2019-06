Buoni risultati per i tesserati della società Ippica Sanremo al concorso internazionale di equitazione

Sanremo. Successi italiani e buoni risultati per i tesserati della società Ippica Sanremo. Questo hanno detto le ultime gare disputate al campo ippico al Solaro di Sanremo dove si sta svolgendo il concorso internazionale di equitazione.

In C130 successo della milanese sedicenne Francesca Maffeis su ‘Uredo de B’Neville. Secondo il francese Olivier Bergonzi e terzo Stefano Sacchi. La Maffeis, azzurra, è una delle migliori giovani italiane. Studentessa di Scienze Umane si trasferirà, per motivi di studio, per un anno a Boston. E dovrà lasciare, momentaneamente, i suoi cavalli.

In C135 successo di Kevin Canavese su ‘Canto del silenzio’ che ha preceduto lo svizzero Manuel Pinto e il fuoriclasse Natale Chiaudani che sembra competitivo con tutti e quattro i suoi cavalli, compresi i più giovani e inesperti.

Fra i tesserati della Società Ippica Sanremo, ottimi piazzamenti per Camilla Conti, settima in C120, e Melissa Van Pelt, sesta in C115. Al Solaro si continua a gareggiare fino al tardo pomeriggio. Ingresso gratuito.