Buoni risultati per i ragazzi del RustyBike junior Team Baitieri Costruzioni nel fine settimana

Pontedassio. Fine settimana sempre animato per i ragazzi del RustyBike junior Team Baitieri Costruzioni.

Domenica di trasferte e di impegno per i bikers RustyBike Baitieri Costruzioni corrono in mtb a Volterra. Per la categoria allievi sale sul podio Matteo Siffredi che si aggiudica un ottimo 3° posto. Nella categoria esordienti 1° anno prendono il via Rolando Joann, Massa Federico e Gammino Tiziano. Dopo una buona partenza è costretto al ritiro per problemi meccanici Rolando Joann, terminano la gara Tiziano e Federico.

In uno splendido scenario a Omegna sul lago d’Orta prendono il via gli allievi su strada, Bianchino Wellington e Alassio Simone. Bravi entrambi, miglior risultato per Alassio Simone. A Pontedecimo per il meeting regionale su strada corrono i grandi giovanissimi. Nella categoria g3 si porta a casa una meritata vittoria Ricciardi Elisabetta, nella stessa categoria Rainisio Cristian arriva in volata aggiudicandosi un buon 7 posto. Bravo anche a Luca Fordano g4 che giunge 10°.