Buoni risultati per gli atleti della Byakko Tai Sanremo al Trofeo Coni Kinder + Sport di Kickboxing

Sanremo. La Fikbms (Federazione Italiana Kickboxing-Muay Thai-Savate-Shoot Boxe-Sambo), la più importante a livello nazionale per gli sport da combattimento ha organizzato in collaborazione con il Coni, il Trofeo Coni Kinder + Sport di Kickboxing, che si è svolto a Genova il 2 giugno scorso. Tre piccoli atleti della Byakko Tai Sanremo hanno partecipato portando buoni risultati per la società.

La compagine guidata dall’istruttore Gazzano Fausto e dall’aspirante allenatore Belgiovine Michele ha arruolato per l’evento Amelio Valerio, Gazzano Sebastian e Rivetti Cristiano rispettivamente di 12, 11 e 9 anni.

«La manifestazione prevedeva 3 prove: la prima, un percorso a tempo con stazioni dove le principali doti messe in risalto erano coordinazione, equilibrio e velocità con esercizi propedeutici. La seconda si svolgeva al sacco dove i piccoli fighters dovevano cimentarsi per un minuto con tecniche prestabilite dai giudici in entrambe le guardie. L’ultima e forse la più temuta era il match, anche perché, tranne Gazzano, Amelio e Rivetti erano al debutto e l’emozione, sentimento parecchio determinante, si è fatta sentire ma è stata gestita con notevole bravura dai due piccoli.

Il risultato finale è stato in definitiva positivo visto un podio con un Bronzo di Gazzano e un sesto ed un ottavo posto di Amelio e Rivetti. Peccato per Gazzano che si è fatto scappare il primo posto nella categoria -42 kg che l’avrebbe qualificato per l’evento nazionale di 4 giorni in Calabria offerto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sarà per il prossimo anno.

Il settore giovanile per la kickboxing della nostra società è una novità di questo anno che ha portato, oltre a parecchi bambini dai 6 ai 12 anni, anche un entusiasmo notevole in tutta la squadra, dai piccoli passando dal collettivo degli adulti sino ad arrivare al gruppo degli agonisti.

Un doveroso ringraziamento va fatto a Mattia Losso (alternanza scuola lavoro) e ai genitori dei piccoli guerrieri che si sono sacrificati per rendere possibile questo traguardo, non per quanto riguarda il risultato nella competizione ma per l’unione che si è creata in palestra in maniera naturale, complice la bellissima disciplina della kickboxing. Un inchino di riconoscenza al presidente della Byakko Tai Sanremo Ferlito Pietro e alla pazienza del maestro Benemerito cintura nera 6° Dan De Maria Luigi.

Infine ma non meno importante è il conseguimento dell’ambita e meritata cintura nera da parte di Belgiovine Michele, dove sempre nella sede di Genova del 2 giugno ha eseguito l’esame per il passaggio di grado con esito positivo dimostrando e confermando il nostro eccellente livello tecnico, con grossa soddisfazione dei due suoi tecnici Lo Presti Luca e Gazzano Fausto» – fa sapere la società sanremese.