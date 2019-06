Sanremo. Domenica 9 giugno, nel bellissimo circuito di Campochiesa in provincia di Savona, si è svolta la seconda

prova del Campionato Regionale di Mountain Bike – cat. Giovanissimi -, presenti al via ben 15 squadre, per

un totale di 186 ragazzini divisi nelle sei rispettive categorie.

Sanremo, ben rappresentata dai ragazzini del presidente Paolo Olmo, hanno dato battaglia difendendo la

classifica generale, sia di squadra che assoluta, ottenendo buoni piazzamenti nelle rispettive prove di giornata, inoltre attimi di pura emozione per i piccoli atleti, quando l’ex professionista Mirko Celestino ed

attualmente allenatore della nazionale italiana di Mtb si è presentato al gazebo del Olmo Sanremo Racing

Team, per fare i saluti, scattare qualche foto e in bocca al lupo per la gara.

Categoria G3 – Samuele Mistretta 11° posizione di prova e 6° assoluto nella classifica generale

Categoria G4 – Nicolas De Nard 12° posizione di prova e 17° assoluto nella classifica generale

Categoria G5 – Samuele Tigano 9° posizione di prova e 7° assoluto nella classifica generale

Categoria G5 – Nicolò Usanna 11° posizione di prova e 9° assoluto nella classifica generale

Categoria G6 – Matteo Amodeo 21° posizione di prova e 22° assoluto nella classifica generale

Categoria G6 – Fabio Deandreis 22° posizione di prova e 23° assoluto nella classifica generale

Categoria G6 – Daniel Bianchi 25° posizione di prova e 28° assoluto nella classifica generale