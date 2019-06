Imperia. La Nsc Volley Imperia conclude con un più che dignitoso 10° posto su un totale di 24 squadre partecipanti da varie parti d’Italia e d’Europa, la prima esperienza al blasonato torneo internazionale Summer Volley 2019 di Acqui Terme. Il torneo vedeva ai nastri di partenza le più forti U18 del nord ovest italiano sottolineando che alcune delle squadre partecipanti hanno militato nei campionati nazionali di serie B2.

Purtroppo il ranking del primo giorno li ha visti sfidarsi per due volte con la fortissima Alessandria, poi 3° classificata nella classifica finale. La società a nome di tutti i componenti del direttivo porge un sentito ringraziamento alle società Mazzucchelli e NLP di Sanremo e alla Maurina Volley di Imperia per aver consentito ad alcune delle loro atlete di partecipare al prestigioso torneo vestendo la maglia rosso/blu della Nuova San Camillo Volley Imperia, e a tutte le atlete partecipanti di seguito elencate:

«Sicari Claudia, a cui va un grosso in bocca al lupo per il suo futuro avendo concluso con questo torneo il suo percorso nelle categorie giovanili, Gresia Matilde, Favero Federica, De Grossi Giorgia, Basso Alice, Bertolino Martina, Contini Giulia, Fioretti Nicol, Chiara Cugge, Erika Di Muzio, Martina Zagari ed Alice Enotarpi. All. Roberto Gavi Massimo Contini».