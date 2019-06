Ventimiglia. Ha aperto il 9 giugno ed è già un successo. A pochi giorni dalla sua inaugurazione, il nuovo ristorante Brazzeria 31, che unisce brasserie e pizzeria, fa già parlare di sé, attirando un gran numero di clienti.

Ma chi c’è dietro questa nuova attività e come è nata l’idea? «In questo locale sono coinvolte quattro aziende – racconta Dario Trucchi, uno dei proprietari – : il Geppy’s Bistrot Srl in via Hanbury 15, di mia proprietà, l’Agenzia Moderna, studio immobiliare di Luca Lucisano e le due ditte Ersi Costruzioni e Lauro Serramenti. Insieme abbiamo dato vita ad una società di turismo che ci ha portato ad iniziare con questo locale e la zona di Nervia, che negli anni è stata lasciata un po’ andare, ci sembrava il punto di partenza ideale. Abbiamo scelto Ventimiglia perché tutti noi abbiamo attività in città che vanno molto bene, quindi ci siamo messi a tavolino, abbiamo visto che l’idea era buona e abbiamo deciso di lanciarci e di intraprendere questa nuova avventura».

«Ci è piaciuta l’idea del connubio tra pizza e carne perché a Ventimiglia ci sono pochi locali che la cucinano – prosegue – , nella maggior parte dei casi il menù è a base di pesce, noi vogliamo differenziarci e offrire qualcosa di diverso. La nostra clientela ideale sono le famiglie, infatti grazie all’ampio parco davanti al ristorante, i genitori possono godersi serenamente la propria cena mentre i figli possono giocare in uno spazio aperto, ma sicuro».

Il grande parco è proprio l’elemento che caratterizza e differenzia Brazzeria 31 rispetto agli altri ristoranti della città: «Qui i bambini hanno uno spazio in cui possono sfogarsi, correre liberi, un particolare che non si trova facilmente altrove e che è capace di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie. L’ampio parco per i bambini è il pilastro fondamentale sul quale abbiamo basato tutta l’attività», spiega Dario.

Il ristorante Brazzeria 31 è aperto tutte le sere, mentre nel week end e per tutto il periodo estivo offre anche la formula light lunch con insalate e panini: «Abbiamo il mare a pochi passi quindi ci sembra ideale offrire un’alternativa più leggera per il pranzo e dato il contesto nel quale ci troviamo pensiamo sia un buon servizio da offrire in zona», spiega Dario Trucchi.

Brazzeria 31 si trova sul lungomare Varaldo 31, negli ex locali del ristorante Mare 4. Per prenotazioni chiamare il numero 0184 843065. Contatti social: Facebook www.facebook.com/brazzeria31/, Instagram www.instagram.com/brazzeria31/?hl=it.