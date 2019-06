Borgomaro, uomo incastrato sotto la motozappa. Interviene l’elisoccorso

Borgomaro. Grave incidente sul lavoro in una campagna della zona di strada Ville San Pietro. Verso le 16 un uomo, per cause da accertare, è rimasto incastrato con le gambe sotto una motozappa.

Sul posto interviene il 115 e il 118 con gli equipaggi di automedica e ambulanza della Croce Rossa di Pieve di Teco. Vista la gravità della situazione è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco, di base a Genova.