Borgomaro, grave infortunio con la motozappa. Rischia l’amputazione della gamba

Borgomaro. Rischia l’amputazione di una gamba, l’agricoltore rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in una campagna della zona di strada Ville San Pietro.

Verso le 16 l’uomo, Francesco Calvi, di 76 anni, titolare di una nota concessionaria di auto del capoluogo, per cause da accertare, è rimasto incastrato con la gamba sotto una motozappa. Sul posto è intervenuto il 115 e il 118 con gli equipaggi di automedica e ambulanza della Croce Rossa di Pieve di Teco.

Vista la gravità della situazione è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco, di base a Genova. Il mezzo ad ala rotante ha poi ospitato a bordo il ferito per poi trasportarlo in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.