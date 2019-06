Bordighera, via Dei Colli trasformata in pista per gare tra scooter. I residenti: «Siamo esausti»

Bordighera. Gare di scooter in piena notte, schiamazzi, sporcizia e degrado. In via Dei Colli e sul belvedere del Carillon la sera bande di ragazzi si danno appuntamento e spesso lasciano in giro bottiglie, bicchieri, posate e altro ancora. Ma il peggio sono le gare di scooter per le quali hanno scelto via dei Colli come pista.

Ancora una volta, a lanciare un grido d’allarme sono i residenti, esasperati. «Non ne possiamo più – dicono – Fin dopo mezzanotte si sentono scooter sfrecciare, bestemmie, urla. Per non parlare della sporcizia che il più delle volte raccogliamo noi la domenica mattina. Ora basta: chiediamo una soluzione».