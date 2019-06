Bordighera, tradizione e innovazione per un’estate ricca di eventi. Quest’anno spettacoli anche in Arziglia

Bordighera. Arte, spettacoli, musica, enogastronomia e animazione per adulti e bambini. La ‘Città delle Palme’ ha presentato stamani a Palazzo Garnier il ricco calendario di eventi che si svolgeranno da luglio a settembre su tutto il territorio comunale.

«Siamo orgogliosi di presentare un calendario ricco e prestigioso, con un programma fondato sulla varietà delle proposte e delle soluzioni che vengono offerte a cittadini e ospiti in modo da soddisfare le diverse esigenze», ha esordito il sindaco Vittorio Ingenito, presentando il programma per il quale l’amministrazione ha investito circa 240mila euro.

Sulla scia del grande successo della mostra ‘Monet, Ritorno in Riviera‘ (aperta fino al 31 luglio), ma anche della tradizione degli anni d’oro vissuti da Bordighera, ampio spazio verrà dato alla mostra d’arte Agorà, che avrà luogo nel centro storico dal 22 al 25 agosto. «Quest’anno verranno esposte opere di 41 artisti – ha spiegato il curatore dell’evento, il consigliere Marco Farotto – 28 pittori, 8 fotografi e 5 scultori. Ogni sera ci saranno performance di arte partecipata e spettacoli di teatro-improvvisazione». Sarà disponibile, inoltre, il catalogo di Agorà.

Ampio spazio alla rassegna Touscouleurs, contenitore esplosivo di musica etnica e folcloristica, che in questi anni ha acquistato sempre maggiore importanza e rilevanza e che si svolge, anche quest’anno, all’Arena della Scibretta.

New entry, rispetto alle location ‘classiche’, quella dei giardini Winter in Arziglia che ospiteranno spettacoli teatrali per adulti e bambini. Ai più piccoli, in particolare, sono stati dedicati 15 spettacoli: cinque a Sasso, cinque a Borghetto e altrettanti al chiosco della musica.

Oltre al calendario estivo, per il quale verranno realizzate brochure apposite, l’amministrazione ha stampato e distribuito 20mila depliant dedicati ai ‘Giardini storici’ e a ‘Le ville storiche’ di Bordighera per promuovere il giardino esotico Pallanca, il beodo e il suo palmeto, i giardini di Villa Garnier, Villa Etelinda, Villa Mariani e il Museo Bicknell. «Queste brochure vogliono essere per noi un primo step, la città ha bisogno di promozione – ha spiegato il vicesindaco Mauro Bozzarelli – I pieghevoli erranno poi stampati anche in inglese e vorremmo riuscire a portarli nelle varie agenzie europee perché c’è bisogno di far scoprire le meraviglie di cui disponiamo». Gli fa eco l’assessore Melina Rodà: «Il nostro obiettivo è la promozione del territorio per rivalutare tutto quello che abbiamo. Vedrete nel programma che sono stati valorizzati i vari punti della città e tra questi il giardino Winter che necessita di essere riqualificato, così come altre zone della nostra città, soprattutto nella parte più a ovest. Continueremo su questa strada e cercheremo di dare valore a tutto quello che Bordighera ha da offrire».

Ancora in corso di valutazione la tipologia di eventi che potranno essere ospitati dalla ‘nuova’ location offerta da Bordighera: la rotonda di Sant’Ampelio. Per ora, dal belvedere chiuso per 12 anni e riaperto recentemente, potrà essere ammirata la luna: il 16 luglio è previsto infatti l’evento ‘La luna si eclissa’ a cura dell’associazione Stellaria.

Di seguito tutti gli eventi in programma:

Martedì 2 luglio, Loggiato di Villa Regina Margherita, ore 19.00, Concerto della Corale di Roquebrune diretta dal Maestro Serge Sola del Conservatorio di Mentone che eseguirà il Requiem di Gabriel Fauré.

Da mercoledì 3 a domenica 7 luglio, Chiesa Anglicana, dalle 18.00 alle 23.00, l’Accademia Delle Muse di Bordighera, con il patrocinio del Comune di Bordighera, presenta: Mostra Arte Contemporanea/Poesia/Prosa/Artisti (vincitori edizioni precedenti) del Concorso “Premio Internazionale Regina Margherita”. La cerimonia di premiazione Artisti e poeti dell’ottava edizione 2019 – Premio Internazionale Poesia/Pittura Regina Margherita avrà luogo domenica 7 luglio 2019 alle ore 18,00 sempre in Chiesa Anglicana.

Giovedì 4 luglio, presso il Marabutto, ore 21.00, a cura dell’Associazione Stellaria: In Viaggio verso Giove; serata di osservazione astronomica con i telescopi. Il protagonista dell’evento sarà Giove, il più grande dei pianeti del Sistema Solare. Sarà possibile osservarlo dal vivo attraverso i telescopi e scoprirne i suoi segreti grazie a proiezioni e realtà virtuale. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Venerdì 5 luglio, ore 21.15, Giardini Winter, Via Ludovico Winter 6, località Arziglia, Onde Ribelli presenta il Teatro dell’Albero con lo spettacolo “Teatro in Cornice”.

Sabato 6, luglio, Sasso di Bordighera, dalle ore 19.30, Serate gastronomiche danzanti precedute dalle 20,30 da piccolo spettacolo festival artisti di strada. Teatro dei Mille Colori. Il più sognatore dei clown pronto a divertire tutti con i suoi modi poetici e coinvolgenti. Ago si esibisce sui trampoli con il suo immancabile pallone riuscirà a passare inosservato. Info: Aldo 3283273672; Gianni 3358310094; Silvano 3357757222

Da sabato 6 a domenica 21 luglio, Giardini Monet (Via Lamboglia) dalle 9.00 alle 22.00, Quarta edizione della Mostra di Arte Contemporanea Sulle Tracce del Reale. La mostra ha luogo sia nei Giardini Monet che nella sede della Galleria dell’Accademia. Organizzazione: Accademia Riviera dei Fiori “G. Balbo”.

Domenica 7 luglio, Lungomare Argentina, per tutto l’arco della giornata, “Bordighera, Città d’Arte”. Mostra mercato di antiquariato, collezionismo e vintage. Ogni prima domenica del mese a Bordighera si incontrano l’arte, la cultura, la storia e la tradizione. Organizzazione: Associazione culturale E20FREE. Per info: 3282625309 e Circolo ricreativo ANTICODOC 3387262822

Mercoledì 10 Luglio, Arena della Scibretta, ore 21.30, XI Rassegna Touscouleurs, Toko-Telo – Madagascar modern soul: Il suono del super trio malgascio Toko Telo è un mix folgorante di composizioni originali ispirate ai ritmi del Madagascar meridionale regione dalla quale provengono i tre membri del gruppo. La super voce soul di Monika Njava, già dagli anni ’90 diva nazionale e internazionale del Madagascar, gli intrecci magici delle chitarre di D’Gary, il chitarrista malgascio più famoso con molti album solisti e collaborazioni internazionali a suo nome e il giovanissimo Joël Rabesolo, che rappresenta la nuova generazione di musicisti dell’isola, sono quanto di meglio possa esprimere oggi la nuova musica dall’Isola dell’Oceano Indiano. D’Gary, chitarra, voce; Monika Njava, voce, percussioni; Joël Rabesolo, chitarra voce.

Giovedì 11 venerdì 12, sabato 13, domenica 14 luglio, Giardini Lowe, dalle ore 19.00 Sagra del Pesce. Specialità di mare all’ombra degli ulivi dei Giardini Lowe di Via Vittorio Veneto, organizzata dalla Pro Loco Bordighera.

Venerdì 12 luglio, Borghetto San Nicolò, Piazza Oberdan, ore 21.00, Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “Tutti all’arrembaggio Pirati” è il nuovo e divertente spettacolo del teatro dei Mille Colori con nuove e originali idee.

Da venerdì 12 a domenica 28 luglio, Chiesa Anglicana, Mostra di Mario Borella, “Luci e colori del Ponente e Costa Azzurra“. Antologia delle opere più significative attraverso un neo-impressionismo che fa sognare tra luci e colori. Inaugurazione: venerdì 12 luglio, ore 21.00. Orari: tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00 info@marioborella.it

Sabato 13 luglio, Biblioteca Civica Internazionale, dalle 9.00 alle 12.00, Workshop di pittura botanica. Un incontro introduttivo all’acquarello botanico, protagonista la Bougainvillea che verrà ritratta dai partecipanti sotto la guida dell’illustratrice Chiara Trinchieri. Per partecipare è necessario presentarsi con matita, gomma, temperino, acquerelli e pennelli o matite colorate, carta per acquarello satinata o grana fine, un bicchiere di plastica, carta tipo scottex, fogli per schizzo.

Sabato 13 luglio, Sasso di Bordighera, dalle ore 19.30, Serate gastronomiche danzanti precedute dalle 20,30 da piccolo spettacolo festival artisti di strada. Teatro dei Mille Colori. “Magicos”: un grande professionista del settore dell’illusionismo, molto apprezzato da grandi e piccini con un curriculum da top ten, sempre pronto a rinnovarsi con divertenti illusioni. Info: Aldo 3283273672; Gianni 3358310094; Silvano 3357757222

Sabato 13, domenica 14 luglio, Cancello di Villa Regina Margherita, partenze ore 18.00 e ore 20.00. Passeggiate teatrali “Alla ricerca di fiamme di Punch e Gole di Piccione”. Un’emozionante e suggestiva visita guidata nel territorio cittadino, animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che racconteranno con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo I luoghi da lui dipinti nel suo soggiorno in Riviera. Regia di Fulvia Roggero. Liberamente tratto dal libro “Parole a Colori” – Lettere da Bordighera – di Silvia Alborno. Info e prenotazioni pagina FB Teatro X Monet – o alla mail teatroxmonet@gmail.com Prevendita presso Libreria Amico Libro di Bordighera e Tabaccheria U Brichetu di Bordighera Alta. Ingresso € 10,00 (l’evento è realizzato al raggiungimento minimo di venticinque prenotazioni pervenute fino a tre giorni precedenti) EVENTO OFF mostra “Monet – Ritorno in Riviera 2019”.

Lunedì 15 luglio, Lungomare Argentina, Chiosco della Musica, ore 21.00, Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “Magica-Man”: Musica ed effetti magici si mescolano per dare allo spettatore il massimo del divertimento.

Martedì 16 luglio, presso la Rotonda di Sant’Ampelio, ore 21.00, a cura dell’Associazione Stellaria: La Luna si Eclissa, serata di osservazione dedicata all’evento astronomico più atteso dell’anno. Dalle 21.15 alle 24.00 i telescopi dell’associazione Stellaria saranno a disposizione del pubblico per seguire l’eclisse parziale di Luna. Tra le luci del crepuscolo si potrà vedere apparire una Luna già parzialmente eclissata e sarà possibile seguire l’evoluzione dell’evento fino a notte inoltrata, il massimo dell’eclissi è previsto intorno alle 23.30. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Martedì 16 luglio, Giardini Lowe, ore 21.30, Concerto della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò – Città di Bordighera. Repertorio tratto dalla tradizione musicale italiana; dalla musica popolare al rock. Dirige il M° Luca Anghinoni. Info www.bandabordighera.it. bmbsn@libero.it

Mercoledì 17 luglio, ore 21.00, Giardini Lowe, il gruppo Exeter School Orchestra and Choir, provenienti dal Devon, Inghilterra offre a cittadini ed ospiti un concerto di musica classica, leggera e pop con coro, orchestra e vari insiemi jazz, funky e swing. Vi aspettiamo per applaudire questi ragazzi che sono venuti a trovarci!

Giovedì 18 luglio, ore 21.15, Giardini Winter, Via Ludovico Winter 6, località Arziglia, Onde Ribelli presenta. Spettacolo in musica di Vincenzo Malacarne con il gruppo “Mystic Now”.

Giovedì 18 luglio, Arena della Scibretta, ore 21.30, XI Rassegna Touscouleurs, Jugalbandi trio – musica classica indiana: Federico Sanesi è da tempo il maggiore esponente delle percussioni indiane in Italia, richiesto da tutti i musicisti indiani in tour nel nostro paese; inoltre, è stato per vent’anni docente di tabla presso il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Nicolò Melocchi è uno dei migliori suonatori di bansuri in Italia, allievo di Pt. Hariprasad Chaurasia, con esperienze concertistiche in India e in prestigiosi teatri italiani. Leo Vertunni, allievo di Ust. Irshad Khan, è componente stabile della celebre band Indialucia, con la quale si esibisce in tutto il mondo. Il progetto è nato recentemente dal desiderio di diffondere la tradizione della musica colta indiana presso un pubblico sempre più ampio e interessato. Nicolò Melocchi, bansuri; Leo Vertunni, sitar; Federico Sanesi, tabla.

Venerdì 19 luglio, Centro storico, Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena, ore 21.15, XXI Festival Organistico Internazionale: Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria. Il Festival Organistico Internazionale rappresenta una consolidata manifestazione estiva itinerante volta alla riscoperta e alla valorizzazione dei luoghi d’arte e degli organi della Liguria. Il concerto di Bordighera vedrà protagonisti l’organo costruito nel 1872 ed attribuito a Lorenzo Paoli e figlio e il celebre organista Francesco Di Lernia, docente presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia. Il Festival aderisce al F.O.N.O. Festival Organistico del Nord Ovest. Info: rapallomusica@libero.it; www.fonofestival.it

Sabato 20 luglio, Sasso di Bordighera, dalle ore 19.30, Serate gastronomiche danzanti precedute dalle 20,30 da piccolo spettacolo festival artisti di strada. Teatro dei Mille Colori. “Mago Sasà”: Divertente e clownesco, pronto a soddisfare il pubblico più esigente. Ventennale esperienza in importanti rassegne nazionali. Info: Aldo 3283273672; Gianni 3358310094; Silvano 3357757222

Sabato 20 luglio, Giardini Lowe, ore 21.00, La Compagnia Italiana Teatro Danza e Lirica in collaborazione con la Compagnia Lirica presentano “La Traviata” di Giuseppe Verdi per orchestra, coro, solisti; figuranti in costume storici. L’opera sarà eseguita nella sua interezza. Per l’occasione sarà nostro ospite d’onore il grande tenore Nicola Martinucci. Biglietti, posto unico € 30,00; over sessantacinque, € 28,00; prevendita presso la Libreria Mondadori 0184268249. I biglietti sono acquistabili anche nel giorno dello spettacolo a partire dalle ore 16.00. Info: teatrodoremi@gmail.com Venerdì 18 luglio, Villa Etelinda, ore 16.00: conferenza stampa di presentazione dell’opera, alla presenza del tenore Nicola Martinucci e del regista Fabio Buonocore; sarà attiva la prevendita.

Sabato 20, domenica 21 luglio, Cancello di Villa Regina Margherita, partenze ore 18.00 e ore 20.00. Passeggiate teatrali “Alla ricerca di fiamme di Punch e Gole di Piccione”. Un’emozionante e suggestiva visita guidata nel territorio cittadino, animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che racconteranno con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo I luoghi da lui dipinti nel suo soggiorno in Riviera. Regia di Fulvia Roggero. Liberamente tratto dal libro “Parole a Colori” – Lettere da Bordighera – di Silvia Alborno. Info e prenotazioni pagina FB Teatro X Monet – o alla mail teatroxmonet@gmail.com Prevendita presso Libreria Amico Libro di Bordighera e Tabaccheria U Brichetu di Bordighera Alta. Ingresso € 10,00 (l’evento è realizzato al raggiungimento minimo di venticinque prenotazioni pervenute fino a tre giorni precedenti) EVENTO OFF mostra “Monet – Ritorno in Riviera 2019”.

Domenica 21 luglio ore 21.30, Arena della Scibretta, XI Rassegna Touscouleurs, Francesca Incudine è un’artista che ha già lasciato il segno in tante occasione nel corso della sua carriera. Nel 2010 vince il premio Andrea Parodi per la World music con il brano Fimmini di cui è autrice. Nel 2013 riceve il premio della critica, premio Miglior Testo, premio Migliore Musica e premio dei bambini con il disco Iettavuci. Nel 2014 vince il Primo Premio e il Premio Speciale “Muovi la Musica” nel concorso per cantautori “L’artista che non c’era”. Nel 2016 vince il premio della critica “Piero Calabrese”. Nel 2018 con l’uscita del disco “Tarakè” arrivano due premi prestigiosissimi: il Premio Bianca d’Aponte per la canzone “Quantu stiddi” e la Targa Tenco per il Miglior album in dialetto. Attualmente é una delle interpreti e cantautrici più significative della musica popolare. Francesca Incudine, voce e tamburo a cornice; Camelo Colajanni, fiati; Salvo Compagno, perussioni; Manfredi Tumminello, chitarra.

Lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 luglio, Lungomare Argentina, dalle ore 19.00, 6° edizione “Bordighera Un Mare di Sapori“, evento enogastronomico organizzato dalla Confcommercio. Appuntamento sul Lungomare Argentina che per l’occasione si trasformerà in una grande isola del gusto; una lunga tavolata dove protagonisti saranno gli chef della migliore ristorazione di Bordighera che in un percorso gastronomico proporranno piatti tipici e specialità a tema, per la valorizzazione delle eccellenze locali, il tutto accompagnato da buona musica con concerti musicali e spettacoli.

Giovedì 25 luglio, Chiosco della Musica, ore 21.00, a cura dell’Associazione Stellaria: Lo Splendore del Buio, spettacolo al planetario. Comodamente seduti all’interno di una cupola dove la volta celeste è fedelmente proiettata ci avventureremo in un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste nel buio dello spazio. Grazie alle strepitose immagini dei grandi telescopi potremo ammirare colorate nebulose, splendenti stelle e lontanissime galassie. Durata trenta minuti a turno. Ingresso € 3.00; bambini € 2.00 Per ragioni tecniche gli spettacoli al Planetario possono essere annullati e sostituiti da osservazioni astronomiche ai telescopi.

Giovedì 25 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.15, Spettacolo teatrale “I Colori dell’Anima” Viaggio nei Ricordi di Monet tra Bordighera e Dolceacqua. Spettacolo ispirato alle lettere del Pittore nella “fiabesca” Bordighera, dove il pubblico, in compagnia di un Monet ormai anziano, di una giornalista del territorio e di altri curiosi personaggi tra cui la sua cara moglie Alice, ripercorrerà con leggerezza e profondità il meraviglioso viaggio pittorico e umano del grande “Padre degli Impressionisti”. Regia di Silvia Villa, liberamente tratto dal libro “Parole a Colori” – Lettere da Bordighera – di Silvia Alborno. Info e prenotazioni pagina FB Teatro X Monet – o alla mail teatroxmonet@gmail.com Prevendita presso Libreria Amico Libro-Bordighera e Tabaccheria U Brichetu-Bordighera Alta. Ingresso a pagamento € 7,00 EVENTO OFF mostra “Monet – Ritorno in Riviera 2019”.

Venerdì 26 luglio, Sasso di Bordighera, dalle ore 19.30, La serata si apre con una cena. A seguire il Carnevale d’Estate con varie animazioni. Info: Aldo 3283273672; Gianni 3358310094; Silvano 3357757222

Sabato 27 luglio, Sasso di Bordighera, dalle ore 19.30, Serate gastronomiche danzanti precedute dalle 20,30 da piccolo spettacolo festival artisti di strada. Teatro dei Mille Colori. Giocoliere: palline, clave e tanta fantasia fanno dello spettacolo di Luca uno dei più apprezzati nel circuito nazionale. Info: Aldo 3283273672; Gianni 3358310094; Silvano 3357757222

Sabato 27 luglio, Lungomare Argentina, Chiosco della Musica, ore 21.00, Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “L’Armadio della Zia”: vi siete mai chiesti dove vanno a finire i calzini spaiati? Se li è mangiati la lavatrice o altro. Con questo spettacolo di pupazzi avrete tutte le risposte che stavate cercando.

Sabato 27 luglio, Giardini Lowe, ore 21.30, Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, Direttore Massimo Dal Prà. La Musica Latino Americana: musiche di Jobim, Piazzolla e Prado. Biglietti: intero € 12,00 ridotto € 10,00 acquistabili nel giorno e nel luogo del concerto a partire dalle ore 17.00.

Lunedì 29 luglio, Borghetto San Nicolò, Piazza Oberdan, ore 21.00, Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “I sogni desideri”: quando si diventa grandi viene voglia di ripercorrere alcune tappe della vita, e ciò che capita a Osvaldo un mago stralunato e divertente.

Martedì 30 luglio, Lungomare Argentina, Chiosco della Musica, ore 21.00, Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “Il Gioco-Liere”: fantasista acclamato e di grande esperienza di palcoscenico, diverte tutti con i suoi numeri unici e di grande valore tecnico.

Martedì 30 luglio, Arena della Scibretta, ore 21.30, XI Rassegna Touscouleurs Un concerto di eccezione RICHARD GALLIANO “Récital d’accordéon”. Nell’aria si spandono sonorità argentine, riverberi di tango, fughe nel jazz a suon di fisarmonica e bandoneon; sul palco lui, Richard Galliano, il grande musicista francese che ha saputo vestire il cuore pulsante della musica popolare con l’eleganza sublime del jazz. Evento realizzato in coproduzione con Perinaldo Festival “Terre di confine”.

Mercoledì 31 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.30, la Corale Monte Caggio presenta il repertorio estivo diretto da Gabriele Cassini in un fantastico scenario addobbato per l’occasione: la mezza luna illuminerà il palcoscenico, le onde del mare accompagneranno i nostri canti e la brezza diffonderà la nostra musica.

AGOSTO

Giovedì 1° agosto, Lungomare Argentina, Chiosco della Musica, ore 21.00, Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “In mezzo al mar”: un filibustiere in carne ed ossa trasporterà tutti nel magico mondo della Filibusta con tante divertenti e coinvolgenti sorprese.

Venerdì 2 agosto, Giardini Lowe, ore 21.30, The best of Sanremo. Con Progetto Festival Band, uno spettacolo musicale coinvolgente con le canzoni più amate del Festival di Sanremo www.progettofestivalband.it https://www.facebook.com/progettofestival/

Sabato 3 agosto, Sasso di Bordighera, dalle ore 19.30, Serate gastronomiche danzanti precedute dalle 20.30 da piccolo spettacolo festival artisti di strada. Teatro dei Mille Colori. “Macedonia”: i pupazzi la fanno da padroni con racconti e storie per affascinare i bambini. Info: Aldo 3283273672; Gianni 3358310094; Silvano 3357757222

Sabato 3 agosto, Porticciolo turistico, X edizione della Festa del Mare organizzata dalla Parrocchia S. Maria Maddalena in collaborazione con il Comune di Bordighera. Il programma prevede alle ore 21.00 S.Messa al Porto celebrata su una barca, preghiera alla Madonnina, benedizione del porto, delle imbarcazioni e della gente di mare. In caso di pioggia la S. Messa è celebrata a Sant’Ampelio.

Sabato 3, domenica 4 agosto, Cancello di Villa Regina Margherita, partenze ore 18.00 e ore 20.00. Passeggiate teatrali “Alla ricerca di fiamme di Punch e Gole di Piccione”. Un’emozionante e suggestiva visita guidata nel territorio cittadino, animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che racconteranno con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo I luoghi da lui dipinti nel suo soggiorno in Riviera. Regia di Fulvia Roggero. Liberamente tratto dal libro “Parole a Colori” – Lettere da Bordighera – di Silvia Alborno. Info e prenotazioni pagina FB Teatro X Monet – o alla mail teatroxmonet@gmail.com Prevendita presso Libreria Amico Libro di Bordighera e Tabaccheria U Brichetu di Bordighera Alta. Ingresso € 10,00 (l’evento è realizzato al raggiungimento minimo di venticinque prenotazioni pervenute fino a tre giorni precedenti) EVENTO OFF mostra “Monet – Ritorno in Riviera 2019”.

Sabato 3, domenica 4 agosto, Porticciolo turistico, V edizione di Sport in Porto 2019 organizzata dal Comune di Bordighera in collaborazione con le associazioni sportive. Orari, eventi ed altre informazioni saranno comunicate successivamente.

Da sabato 3 a giovedì 8 agosto, Chiesa Anglicana, Mostra collettiva “Dettagli d’estate”. La mostra presenta una selezione di artisti che hanno espresso con tecniche diverse momenti, luoghi o dettagli delle lunghe giornate estive. Inaugurazione sabato 3 agosto ore 18.00; Orari: dalle 17.00 alle 22.00. Per info 380-3293018. info@laborlimaetorino.com

Domenica 4 agosto, ore 21.15, Giardini Winter, Via Ludovico Winter 6, località Arziglia, Onde Ribelli presenta. lo spettacolo “Game d’improvvisazione teatrale”.

Domenica 4 agosto, Lungomare Argentina, per tutto l’arco della giornata, “Bordighera, Città d’Arte”. Mostra mercato di antiquariato, collezionismo e vintage. Ogni prima domenica del mese a Bordighera si incontrano l’arte, la cultura, la storia e la tradizione. Organizzazione: Associazione culturale E20FREE. Per info: 3282625309 e Circolo ricreativo ANTICODOC 3387262822

Domenica 4 agosto ore 21.30, Arena della Scibretta, XI Rassegna Touscouleurs, Ermanno Panta e Banda Zeitun. Le composizioni di Ermanno Panta e Banda Zeitun trasformano i paesaggi sonori del Mediterraneo in jazz etnico. Siciliano a Formentera, isolano in un’altra meravigliosa isola, Ermanno compone e canta con la voce dell’immigrato. Questa è l’origine di “Isla Musa”, il nome del primo album della band in fase di registrazione, grazie al prezioso supporto dell’Institut d Estudis Baleari (IEB) e che sarà pubblicato e distribuito nel 2019 da Narrator Records. Spagnolo, catalano, siciliano, arabo: queste sono le lingue che baciano la spiaggia di Isla Musa, offrendo un impegno simbolico alla diversità̀; ma di fronte a questo eclettismo troviamo un profondo rispetto per le radici musicali (musica siciliana, flamenco, jazz) e l’autenticità della musica dal vivo.

Martedì 6 agosto, Piazzetta del Sasso, ore 21.00, Tornei di bridge e burraco a coppie libere. Iscrizioni € 10,00 per giocatore. info@bridgebordighera.it 0184261639

Martedì 6 agosto, Giardini Lowe, ore 21.30, Concerto della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò – Città di Bordighera. Il programma prevede brani originali per banda e colonne sonore. Dirige il M° Luca Anghinoni. Info www.bandabordighera.it. bmbsn@libero.it

Mercoledì 7 agosto, Giardini Lowe, ore 20.45, prende il via la Sesta edizione della Rassegna d’Autore e d’Amore. La serata è dedicata alla musica Progressive di matrice storica, con la partecipazione di KEN HENSLEY, musicista di livello internazionale, ex componente della leggendaria Rock Band URIAH HEEP. Sul palco anche GIANNI NOCENZI, tra i fondatori del BANCO DEL MUTUO SOCCORSO. Opening Act di Davide Laura, giovane promessa musicale del Ponente Ligure. Biglietto € 10,00. Info concerti sul sito www.aspettandogodot.it

Giovedì 8 agosto, Giardini Lowe, ore 20.45, seconda serata della Rassegna d’Autore e d’Amore, con il ritorno di ALBERTO FORTIS nell’ambito della rassegna, già tra gli acclamati partecipanti dell’edizione 2015. Si esibirà accompagnato dalla sua Band. Altro grande protagonista della serata sarà MAX MANFREDI, più volte presente negli annali della Rassegna Tenco. Opening Act: Claudia Pastorino, direttamente da Genova. Biglietto € 10,00. Info concerti sul sito www.aspettandogodot.it

Giovedì 8 agosto, presso il Marabutto, ore 21.00, a cura dell’Associazione Stellaria, In Viaggio verso Saturno, serata di osservazione astronomica con i telescopi. Il pianeta con gli anelli si svelerà attraverso i telescopi in tutta la sua incredibile bellezza. La realtà virtuale ci permetterà invece di ammirare un panorama mozzafiato grazie alle fotografie riprese dalle sonde spaziali. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Venerdì 9 agosto, Borghetto San Nicolò, Piazza Oberdan, ore 21.00 Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “Julian de Rosa”: Campione mondiale di Street Magic, un vero vulcano di energia e divertimento.

Venerdì 9 agosto, Isola pedonale di Corso Italia, ore 21.00, Tornei di bridge e burraco a coppie libere. Iscrizioni € 10,00 per giocatore. info@bridgebordighera.it 0184261639

Venerdì 9 agosto, Giardini Lowe, ore 21.30, “Il magico mondo di Mary Poppins” della compagnia Music Time Production è una riproduzione teatrale ispirata ai film “Mary Poppins” del 1964 e “Il ritorno di Mary Poppins” del 2018. Uno spettacolo fresco e vivace che sta conquistando il piccolo pubblico. La tournée è iniziata a marzo 2019 e porta in scena otto artisti; attori, cantanti e ballerini che interpreteranno quattordici ruoli. Non mancheranno di certo i brani di riferimento come “La pillola va giù”, “Supercalifragili” e “Cam caminì” che con gli irresistibili personaggi della tata stralunata, lo spazzacamino, Mr. e Mrs. Banks accompagnati dai loro piccoli, strapperanno risate e sorrisi del pubblico. Nonostante gli anni, come si è potuto notare dai successi della produzione cinematografica del 2018, il mito di Mary Poppins non si è mai spento.

Sabato 10 agosto, Giardini Lowe, ore 20.45. Serata finale della Rassegna d’Autore e d’Amore. Dopo alcuni anni di assenza nel ponente ligure si ripresenta FABIO CONCATO tra i più grandi cantautori italiani. Nella stessa serata GRAZIA DI MICHELE, tra le cantautrici più valide e importanti del nostro panorama musicale che si esibirà in duo acustico. Opening Act di Giulio Wilson, reduce dalla partecipazione al Concertone del 1° Maggio a Roma. Biglietto € 10,00. Info concerti sul sito www.aspettandogodot.it

Sabato 10 agosto, Lungomare Argentina, Chiosco della Musica, ore 21.00, Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “I pupazzi raccontano”: Storie di tutti i tipi da tutte le parti del mondo raccontate con l’uso di pupazzi che daranno vita ad uno spettacolo avvincente.

Domenica 11 agosto, centro cittadino, dalle ore 8.00 alle ore 21.00, 38° edizione della tradizionale “Giornata Commerciale del Ribasso“, manifestazione organizzata dalla Confcommercio. La città diventerà polo attrattivo dello shopping a prezzi davvero eccezionali, che per l’occasione ospiterà le simpatiche bancarelle dedicate ai diversi settori merceologici. La giornata sarà allietata da musica e animazioni per bambini.

Domenica 11 agosto, Giardini Lowe, ore 21.30, Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, Scuola di danza Il Cigno Nero, Direttore Massimo Dal Prà. Viaggio nel balletto. Musiche di Massenet e Offenbach. Biglietti: intero € 12,00 ridotto € 10,00 acquistabili nel giorno e nel luogo del concerto a partire dalle ore 17.00

Lunedì 12 agosto, Lungomare Argentina, in collaborazione con il Comune di Bordighera, XXIX edizione della Marcia in notturna non competitiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bordighera e XV Trofeo Memorial Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti. Raduno ore 19.30 davanti al Chiosco della Musica (Lungomare Argentina) con partenza alle 20.30. Iscrizioni prima della partenza. Al termine rinfresco e premiazione.

Lunedì 12 agosto, presso la sede dell’Associazione Bridge Bordighera Via Stoppani 15, ore 21.00, Torneo di bridge a coppie libere per celebrare il 50° anniversario del sodalizio. Iscrizioni € 15,00 per giocatore. info@bridgebordighera.it 0184261639

Martedì 13 agosto, Arena della Scibretta, ore 21.30, XI Rassegna Touscouleurs: Roccassera Quartet, una musica strumentale, raffinata e ballabile, popolare e inclassificabile. Seducono e fanno viaggiare senza confini dal Mediterraneo all’America latina. Le composizioni originali sono colme di spontaneità e di energia, di virtuosità e di improvvisazione, sviluppano une forza evocatrice e poetica e con gioia comunicativa coinvolgono subito il pubblico. “La mia musica nasce dal mio percorso artistico ed emotivo. Con il mandoloncello come strumento solista e di accompagnamento, circondato da un’incredibile fisarmonica danzante, da un violino che intreccia melodie classiche e tradizionali e da un sostegno ritmico raffinato ed energico con il Rocassera Quartet, affronto con gioia questa nuova fatica e mi ritengo fortunato di farlo in compagnia di artisti eccezionali”. Jean-Louis Ruf-Costanzo, mandoloncello; Frédéric Viale, fisarmonica, bandoneon; Sergio Caputo, violino; Pascal Reva, batteria.

Venerdì 16 agosto, Giardini Lowe, ore 21.30, Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo “Dedicato ai Beatles”. Voce: Clarissa Vichi; Direttore: Roberto Molinelli. Il programma prevede l’esecuzione delle canzoni dei Fab Four che sono diventate immortali tra le quali: Imagine, Michelle, Yesterday, Something, Hey Jude ed altre ancora. Tutti i brani sono stati appositamente arrangiati per la nostra orchestra dallo stesso Maestro Molinelli. Per ulteriori informazioni info@sinfonicasanremo.it

Sabato 17 agosto, Lungomare Argentina, Chiosco della Musica, dalle 18.00 alle ore 23.00, Arrivano i Power Rangers! Village con giochi, sfide, laboratori e incontri con i Power Rangers. Alle ore 21.30 Power Rangers Show “Una sfida per difendere il pianeta”.

Domenica 18 agosto, Chiosco della Musica, ore 21.15, Rino Crudi vi propone un viaggio musicale nel tempo, rendendo omaggio alla grande musica Italiana e ai suoi autori indimenticabili.

Domenica 18 agosto, Giardini Lowe, ore 21.30, a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia “Teatro della Luna”, commedia in due atti di Ray Cooney dal titolo Taxi a due piazze. Un taxista dalla doppia vita, per non farsi scoprire è costretto a inventarsi sotterfugi e bugie, ma una girandola di eventi lo costringe a confessare l’impegnativo ménage. Ingresso a o offerta libera.

Lunedì 19 agosto, presso la sede dell’Associazione Bridge Bordighera Via Stoppani 15, ore 21.00, Torneo di Bridge a coppie libere. Iscrizioni € 10,00 per giocatore info@bridgebordighera.it 0184261639

Martedì 20 agosto, Arena della Scibretta, ore 21.00 Nell’anno del ventesimo anniversario della dipartita di Fabrizio de André il gruppo musicale Franziskani eseguirà, insieme ad alcuni ospiti speciali, alcuni dei brani più rappresentativi dell’ opera testuale e musicale di Faber. La serata si svilupperà cercando di esaltare i concetti chiave come la città di Genova, gli Ultimi, l’amore, il mediterraneo, il sacro e l’anarchia; si porrà particolare attenzione alle canzoni dell’album “Anime Salve”, vero e proprio testamento artistico, musicale e spirituale. Cercando di offrire una rassegna completa sull’artista si forniranno, tra un brano e l’altro, brevi approfondimenti sui significati, sulla poetica delle singole canzoni e delle strofe più espressive e indicative. Matteo Ercole: voce solista e corista; Chiara Coppola: voce solista e corista, flauto dolce; Samuele Crespi: batteria; Roberto Ercole: basso; Miriam Bazzicalupo: chitarra acustica, tastiera; Alessandro Castagnino: chitarra acustica, chitarra elettrica, fisarmonica. Ospiti: Ettore Campisi, pianoforte e tastiere; Mirco Rebaudo, clarinetto, sax, flauto; Roberto Tonello, percussioni.

Mercoledì 21 agosto, presso la sede dell’Associazione Bridge Bordighera Via Stoppani 15, ore 21.00, Torneo di Bridge a coppie miste e signore. Iscrizioni € 10,00 per giocatore info@bridgebordighera.it 0184261639

Mercoledì 21 agosto, Giardini Lowe, ore 21,00 andrà in scena la commedia: “Pescavui de cana”, tre atti di Emilio Azaretti. Appena gli è possibile Oreste Schienadritta si arma degli attrezzi da pesca e raggiunge gli amici sugli scogli, sua moglie Amalia vorrebbe che il marito gli sbrigasse almeno le commissioni. Capita che durante una di queste “commissioni” Oreste cada in acqua e perda il pacchetto della consegna; viene soccorso dall’amico Brümezu e insieme si mettono in seri guai cercando di trasformare la caduta in acqua in un tentativo di suicidio con lo scopo di impietosire la moglie. Ingresso a offerta libera.

Giovedì 22 agosto, Borghetto San Nicolò, Piazza Oberdan, ore 21.00, Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “Nario Massimo”: Elegante con una grade presenza scenica, molto amato dai bambini per la sua esperienza.

Giovedì 22 agosto, Chiosco della Musica, a cura dell’Associazione Stellaria, ore 21.00, Lo Splendore del Buio, spettacolo al planetario. Comodamente seduti all’interno di una cupola dove la volta celeste è fedelmente proiettata, ci avventureremo in un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste nel buio dello spazio. Grazie alle strepitose immagini dei grandi telescopi potremo ammirare colorate nebulose, splendenti stelle e lontanissime galassie. Durata trenta minuti a turno. Ingresso € 3.00 –bambini € 2.00. Per ragioni tecniche gli spettacoli al Planetario possono essere annullati e sostituiti da osservazioni astronomiche ai telescopi. Info: +39348552 0554-www.astroperinaldo.it

Giovedì 22, venerdì 23, sabato 24, domenica 25 agosto, Centro Storico, Ritorna a Bordighera “Agorà-Arte in Piazza”. Durante la manifestazione ogni sera dalle ore 18.00 fino alle 24.00, esposizione di dipinti, sculture e fotografie, nei vicoli e nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta. Inaugurazione giovedì 22 agosto alle ore 21.00 con una performance di arte partecipata presso l’Arena della Scibretta. Nelle quattro serate il centro storico sarà animato da interventi di teatro-improvvisazione con le “Onde Ribelli” e interventi musicali: Giovedì 22 agosto: Trio acustico K. con Marco Balbo, Giuliano Raimondo e Fabio Turini in un concerto ricco di suggestioni in un percorso contemporaneo e popolare al tempo stesso. Venerdì 23 agosto: nelle piazze e nei caruggi (itinerante) “Coro Vocienote”; Tribal Trip con Enzo Barletta, Roberto Anastasio e Giuliano Porcida che propone musiche originali con contributi multiculturali e contaminazioni elettroniche. Sabato 24 agosto: Orchestra Minima dei Mostaccini; un’eccitante performance acustica a base di percussioni, che vede la chitarra classica di Marco Balbo dialogare e perché no, litigare con le percussioni dei bravissimi Marco “Marujo” Renna e Fabio Turini. Domenica 25 agosto: K. 2 a chiusura della manifestazione il trio K. propone un concerto diverso, sempre con brani originali e con sperimentazioni total free, in omaggio allo spirito artistico della manifestazione Agorà. Venerdì 23 agosto, Chiesa Anglicana, ore 21.15 Presentazione del romanzo Messa alla prova (ed. Manni, 2018) da parte dell’autore Ennio Tomaselli, già magistrato, in dialogo con Simonetta Rossotti e Simona Martinotti. Tema del libro: ragazzi e adulti messi alla prova dalla legge e dalla vita. Info: www.enniotomaselli.it ennio.tomaselli@tin.it

Sabato 24 agosto, Lungomare Argentina, Chiosco della Musica, ore 21.00, Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. “Magie tutte da Ridere”: Una carrellata divertente di gag e magie per tutta la famiglia.

Sabato 24 agosto, Giardini Lowe, ore 21.30, Concerto finale del Campus musicale Note d’aMare. In questo concerto verrà presentato il lavoro di cinque giorni di studio di un gruppo di oltre quaranta giovani musicisti guidati dal M° Marco Somadossi. Info www.bandabordighera.it. notedamare@gmail.com

Domenica 25 agosto, Giardini Lowe, ore 21.30, Concerto dei Nuovi Solidi. Omaggio alle più belle canzoni di Lucio Battisti. Info:3357030065 nuovisolidi@alice.it facebook nuovi solidi tribute band lucio battisti

Giovedì 29, venerdì 30, sabato 31 agosto, domenica 1° settembre, Corso Italia, dalle 10.00 alle 23.00 Bordighera Book Festival, VI edizione. Stands Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Organizzazione: Espansione Eventi di Paola Savella (3387338321). Direzione culturale: Donatella Tralci. In collaborazione con il Comune di Bordighera, con il patrocinio della Regione Liguria. Manifestazione Fieristica Nazionale. Info su www.bordigherabookfestival.it e su dépliant specifico.

Sabato 31 agosto, Chiesa Anglicana, ore 21.00, Concerto Lirico Masterclass Jenny Anvelt. Saranno eseguite le arie delle più belle opere del repertorio italiano e straniero.

Sabato 31 agosto, domenica 1 settembre, Cancello di Villa Regina Margherita, partenze ore 18.00 e ore 20.00. Passeggiate teatrali “Alla ricerca di fiamme di Punch e Gole di Piccione”. Un’emozionante e suggestiva visita guidata nel territorio cittadino, animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che racconteranno con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo I luoghi da lui dipinti nel suo soggiorno in Riviera. Regia di Fulvia Roggero. Liberamente tratto dal libro “Parole a Colori” – Lettere da Bordighera – di Silvia Alborno. Info e prenotazioni pagina FB Teatro X Monet – o alla mail teatroxmonet@gmail.com Prevendita presso Libreria Amico Libro di Bordighera e Tabaccheria U Brichetu di Bordighera Alta. Ingresso € 10,00 (l’evento è realizzato al raggiungimento minimo di venticinque prenotazioni pervenute fino a tre giorni precedenti) EVENTO OFF mostra “Monet – Ritorno in Riviera 2019”.

Nell’ultimo week-end di agosto (data e orari da definire che saranno successivamente comunicati) nella Palestra C. Conrieri, 52° Meeting internazionale di Tennis tavolo e 33° Memorial Adriano Lombardi. Torneo internazionale di Tennis tavolo aperto a giocatori di tutte le categorie. Organizzazione Gruppo Sportivo Tennis Tavolo Bordighera 1948 A.S.D. Info: Dott. Stefano Raimondo 3490094219

SETTEMBRE

Domenica 1 settembre, Lungomare Argentina, per tutto l’arco della giornata, “Bordighera, Città d’Arte”. Mostra mercato di antiquariato, collezionismo e vintage. Ogni prima domenica del mese a Bordighera si incontrano l’arte, la cultura, la storia e la tradizione. Organizzazione: Associazione culturale E20FREE. Per info: 3282625309 e Circolo ricreativo ANTICODOC 3387262822

Da martedì 3 a domenica 15 settembre, Chiesa Anglicana, dalle 16.00 alle 19.00 Mostra di Anna Caser e Adriano Cecco dal titolo “Riflessi”. Inaugurazione 3 settembre ore 18.00. Info: info@annacaser.gmail.com

Venerdì 6 e Sabato 7 settembre, Giardini Lowe, dalle ore 19.00, terza edizione “BeerinBò Festival di Birra & Cucina“. Confcommercio organizza due giorni di percorso gastronomico nello splendido spazio verde dei Giardini Lowe, dove il meglio della gastronomia e dei birrifici artigianali di alta qualità, tenteranno i cultori della buona cucina e del buon bere per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio, con il coinvolgimento dei migliori ristoratori locali e di birrifici artigianali di alta qualità. Le due serate saranno accompagnate da spettacoli musicali e concerti dal vivo.

Sabato 7 settembre, Palazzo del Parco, ore 17.30, Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dai tre vincitori dell’Italian Conducting Competition di Bordighera. Saranno eseguite pagine di musica classica di autori romantici. Info: solistilaudensi@gmail.com. Biglietti € 10,00 acquistabili nel giorno e nel luogo del concerto a partire dalle ore 14.00

Venerdì 20 settembre, Chiesa Anglicana, ore 18.00, presentazione del libro di Daniele Sesti “I ragazzi del coro – Un giallo musicale“. L’evento, al quale sarà presente l’autore, sarà introdotto da Anna e Corrado Ramella. Durante la presentazione saranno eseguiti brani musicali inerenti al contenuto del libro.

Sabato 21 e domenica 22 settembre, Giardini Löwe, a partire dalle ore 10.00, Bordighera Dog Show. Prima Expo canina amatoriale dedicata a tutte le razze “ufficiali” e “fantasia”, meticci e non meticci, con particolare attenzione per i pelosi meno fortunati. Un’occasione per sfilare con il proprio amico a quattro zampe, – non importa se chic o shabby chic – e magari partecipare con lui a un evento “quasi mondano”, quasi per gioco, divertendosi insieme nei giochi che si svolgeranno la domenica. In più, un’ esposizione/concorso fotografico “Amore a sei zampe” per chiunque volesse presentare un’immagine che rappresenti il legame con il proprio beniamino. Per tutte le informazioni, il regolamento, gli orari delle esibizioni e le iscrizioni consultare l’evento di Facebook “Bordighera Dog Show”.

Sabato 28 settembre, Chiesa Anglicana, ore 21.00, Torneo federale di Burraco. Iscrizioni sul posto o prenotazioni: info@bridgebordighera.it 0184261639

Domenica 29 settembre, Chiesa Anglicana, ore 11.00, 4° Torneo regionale di Burraco. Iscrizioni sul posto o prenotazioni: info@bridgebordighera.it 0184261639