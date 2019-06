Bordighera, riuscito l’incontro sul turismo comprensoriale organizzato dai Lunedì del Movimento Civico

Bordighera. L’incontro di lunedì 3 giugno a Bordighera sul tema “Turismo comprensoriale nel Ponente: obiettivi e iniziative pratiche”, ha attratto un pubblico numeroso, che ha riempito la sala grande del Cinema Zeni.

Molti amministratori tra cui il vicesindaco di Bordighera e il vicesindaco di Vallecrosia, assessori e consiglieri di Bordighera, Ventimiglia, Camporosso e Pigna. Molti anche gli operatori commerciali e turistici, il presidente di Confcommercio, albergatori e rappresentanti di Federalberghi.

Fulvio Gazzola, neo-rieletto sindaco di Dolceacqua, ha presentato il Consorzio InRiviera che riunisce i 18 comuni dell’estremo ponente ligure da Ospedaletti a Olivetta San Michele. Il sindaco Gazzola ha detto di aver sempre privilegiato “il fare promozione turistica piuttosto che marciapiedi”, ed ha condiviso la sua esperienza nel creare opportunità di promozione e fare rete.

L’associazione delle Bandiere Arancioni, nata a Dolceacqua nel 2002, oggi conta 241 borghi membri in tutta Italia, con ottime ricadute sullo sviluppo dei territori coinvolti. Dolceacqua nel 2017 e 2018 è stata inserita tra le “100 Mete d’Italia” proprio a riconoscimento delle scelte di valorizzazione turistica del territorio che portano a miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini.

Il Consorzio InRiviera ha iniziato da poco a costruire una rete operativa e programmi comuni; due successi recenti sono l’accordo con l’Azienda Turistica Locale del Cuneese per la promozione congiunta delle Alpi e del Mare, e l’organizzazione condivisa da Dolceacqua e Bordighera della Mostra “Claude Monet – Ritorno in Riviera”.

Roberta Guglielmi, neo-rieletta sindaco di Vallebona, ha presentato la Community Arco del Benessere di cui Vallebona è capofila. La Commmunity, che include oltre ai 18 Comuni del Consorzio il borgo francese di Saorge, è nata per valorizzare la combinazione di clima e ricchezze del territorio attraverso la promozione di programmi legati alla salute, alla prevenzione, e soprattutto allo sport. Dagli sport della tradizione locale, quali la palla a pugno, alle nuove realtà come il “paddle”.

Gli interventi del pubblico, tra cui quelli di Giacomo Pallanca, Andrea Bosio, e Piero Sattanino, hanno unanimemente incoraggiato più promozione turistica della nostra zona. Romolo Giordano ha chiesto che lo sforzo comprensoriale venga accelerato e diretto ad obiettivi ben precisi. L’avvocato Guido Felici ha raccomandato che il Consorzio InRiviera si doti di una figura di professionista del marketing che prenda in mano la comunicazione e promozione del territorio. Mara Lorenzi ha suggerito che uno dei compiti iniziali del professionista sia assistere il Consorzio nella formulazione di un’identità dell’estremo ponente ligure riconoscibile e spendibile sul mercato internazionale.

C’era tra il pubblico Simone Bertolucci, il nuovo assessore al Turismo di Ventimiglia, che è comune capofila per il Consorzio InRiviera. Molto generosamente l’assessore ha promesso di tenere in considerazione tutte le proposte ascoltate, e di ritornare nell’autunno ad uno dei Lunedi del Movimento Civico per riferire sui progressi del Consorzio.