Bordighera, la Rete per l’invecchiamento “attivo” propone una visita alla villa Mariani

Bordighera. La Rete per l’invecchiamento “attivo” dell’estremo Ponente, capofila l’Auser intemelio, propone per giovedì 11 luglio alle 17,30 la visita alla Villa Museo “Pompeo Mariani” con il suo giardino di via Fontana vecchia a Bordighera e due passi successivi verso il Beodo.

Al termine è previsto l’incontro al Rist.Val di Sogno (spianata del Capo) per la pizza conviviale, bibita, dessert e caffè. Per le prenotazione contattare il sig. Ciro cell.3339184805. «Buon divertimento !!!» – dice E.R.