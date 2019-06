Bordighera, la piscina comunale Biancheri ospita la settima edizione di SubacquAbili

Bordighera. La piscina comunale E. Biancheri domenica 23 giugno ospiterà, a partire dalle 14, la settima edizione di SubacquAbili. Il progetto, condotto con entusiasmo dalla Polisportiva IntegrAbili di Sanremo, mira a promuovere le attività acquatiche nella disabilità, dall’approccio all’acqua al nuoto agonistico e alla subacquea.

Ricco il programma, che si aprirà con la visione di un filmato che vedrà protagonisti il gruppo dei sub della Polisportiva, impegnati in immersioni e nel corso dei loro viaggi. Avranno poi inizio le dimostrazioni in piscina e le prove con autorespiratore, aperte a tutti. Seguirà infine una gara amatoriale per i bambini e i ragazzi dei corsi di nuoto e T.M.A. (Terapia Multisistemica in Acqua) e, al termine del pomeriggio, una merenda.

«Siamo felici di ospitare l’edizione 2019 di SubacquAbili qui a Bordighera – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito -Un’iniziativa bellissima, che testimonia l’impegno con cui la Polisportiva IntegrAbili opera ogni giorno per favorire l’attività sportiva dei bambini, ragazzi e adulti portatori di disabilità».

La locandina: Subacquabili 7