Bordighera, la bougainvillea protagonista del workshop di pittura botanica

Bordighera. Sabato 13 luglio dalle 9, presso la Biblioteca Civica Internazionale in via Romana 52, si terrà un Workshop di pittura botanica – Copia dal vero di fiori estivi: la bougainvillea.

Un incontro introduttivo all’acquarello botanico: protagonista la bougainvillea, che verrà ritratta dai partecipanti sotto la guida dell’illustratrice Chiara Trinchieri.

Chiara Trinchieri, pittrice e grafica, tiene corsi di pittura presso la Società Umanitaria di Milano. I suoi quadri sono esposti permanentemente presso la sede del WWF del parco Burcina di Pollone, Biella.

Per partecipare è necessario presentarsi con: matita, gomma, temperino, acquarelli e pennelli o matite colorate, carta per acquarello satinata o grana fine, un bicchiere di plastica, carta tipo Scottex, fogli per schizzi.

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria al 348 6015225.