Bordighera. E’ stata installata stamani a Palazzo Garnier un’opera dello scultore di fama internazionale Luciano Gabrielli. In virtù dell’amicizia che lo lega al delegato alla Cultura Marco Farotto, l’ex docente di Scultura e artista ha donato al Comune di Bordighera la scultura “Volo”: realizzata nel 1999 in legno di cirmolo (pino cembra), lunga 290 centimetri.

Luciano Gabrielli ha realizzato sculture per varie chiese e piazze in Italia e all’estero: Dallas, New York e Singapore ospitano opere dell’artista.