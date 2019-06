Bordighera. Dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Vittorio Ingenito lo scorso 10 maggio, la società Satra Immobiliare S.r.l. ha iniziato la messa in sicurezza e la polizia del rudere di sua proprietà all’angolo tra via Vittorio Emanuele II e via Trento.

L’ultimatum del sindaco era chiaro e prevedeva: «la demolizione delle parti cadenti, lo sgombero del materiale di risulta presente e il ripristino di adeguate norme igieniche». In mancanza di un intervento del proprietario, avrebbe agito direttamente il Comune, ponendo poi a carico della società ogni spesa inerente l’intervento. Ma non ce n’è stato bisogno.

Già il 14 novembre 2018, il sindaco aveva diffidato la società ad intervenire. Nulla, però, era stato fatto. A questo punto, Ingenito ha deciso di utilizzare uno strumento più risolutivo per mettere alle strette il privato e obbligarlo ad intervenire per la sicurezza e il decoro pubblico. E così è stato.