Bordighera. Grande festa ieri all’istituto Montale di via Cagliari per salutare quattro professori al loro ultimo giorno di scuola. Alunni e colleghi si sono riuniti nell’atrio per condividere un rinfresco.

A lasciare le cattedre sono il ‘prof più amato della scuola': il docente di scienze Giuseppe Mastella, insegnante dal 1980, prima in provincia di Cuneo, poi di Imperia, dove ha insegnato, tra l’altro, nella scuola di don Bosco a Vallecrosia. Da 25 anni, invece, era docente al Montale. Così come Laura Ferrero, insegnante di Matematica da 38 anni, che lascia il Montale dopo 25.

In pensione anche Valerio Vittorini, docente di italiano, storia e filosofia dietro le cattedre da 41 anni. Napoletano, per 20 anni ha insegnato a Milano, poi in Marocco, poi all’università di Nizza e infine, per gli ultimi 6 anni al Montale.

Lascia la cattedra anche il docente di fisica Calogero Stancampiano, detto ‘Mario’.