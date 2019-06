Bordighera, il museo Bicknell presenta i “Bicknell’s Bad Boys”

Bordighera. Sabato 22 giugno avrà luogo un pomeriggio dedicato alla scoperta dei tesori conservati nel Museo Bicknell e delle ricerche condotte dai giovani ricercatori che hanno animato il lungo e intenso anno del centenario inaugurato con la mostra “Clarence Bicknelll: in the past for the future. Inter- relazioni” lo scorso luglio 2018. Bicknell Bad Boys locandina

Alle 17:00 i “Bicknell’s bad boys” illustreranno le loro attività svolte al Museo:

– Enrico Carta: Le farfalle diurne europee della collezione del Museo Bicknell

– Roberta Fabbri: La calligrafia di Clarence Bicknell

– Maddalena Maurelli: Ciak si gira!

– Giovanni Russo: L’erbario Bicknell e la rete di collaboratori

A seguire bicchierata e alle 19:15 concerto dei Nomoremario, “battesimo” rock per il giardino del museo all’insegna del motto “We are dreamers”. Sarà garantita l’apertura del giardino del museo fino alle 22:30 per ammirare, per la prima volta, la

nuova illuminazione emozionale tra le luci e le ombre delle radici dei due giganteschi Ficus macrophylla.

Ore 17:00: Inizio delle conferenze

Ore 18:15: Bicchierata

Ore 19:15: Concerto dei Nomoremario

Fino alle 22:30: Giardino del Museo aperto