Bordighera. Via dei Colli è momentaneamente chiusa al traffico veicolare all’altezza di via Degli Inglesi per una fuga di gas dovuta alla rottura di una tubazione causata da un intervento di prospezione geologica sul sottosuolo attuato da una ditta per sondare il terreno.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che stanno operando insieme con i tecnici di Italgas. Presenti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Nonostante le operazioni di ripristino della condotta, Italgas ha garantito, per tutto il tempo che sarà necessario alla riparazione, la normale fornitura di gas alle utenze per non causare disservizi.

Al momento, per raggiungere lo svincolo autostradale è necessario percorrere la Coggiola.