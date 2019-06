Bordighera, donna investita in via Vittorio Emanuele

Bordighera. Stava cercando di attraversare la strada ma fuori dalle strisce pedonali ed è rimasta investita da un’auto.

Protagonista della sfortunata dinamica è una signora, colpita da un’utilitaria in via Vittorio Emanuele. La donna, finita prima sul cofano, è capitolata a terra in seguito all’impatto.

Subito soccorsa dai passanti che hanno allertato il 118, è stata stabilizzata dall’equipaggio della Croce Rossa di Bordighera, prima di essere portata al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.