Bordighera, continuano gli incontri con il Laboratorio dell’Autostima organizzati da Noi4You

Bordighera. Continua il ciclo del Laboratorio Autostima, organizzato dallo Sportello di ascolto Noi4You presso la C.R.I., questa volta, con la dr.ssa Sciolla che parlerà di Pinocchio. Giovedì 6 giugno, alle 21, il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia diventerà la cornice per tornare alla comprensione di chi mente, di chi prova in tutti i modi ad esser bravo, ad essere adulto ma che non ce la fa.

A differenza di Peter Pan che sceglie volutamente di rimanere bambino, Pinocchio impegna tutte le sue forze per diventare adulto, per essere un bravo ragazzo, ma qualcosa “più forte di lui” gli impedisce di diventare autonomo e responsabile.

«Parleremo dunque di quella fase adolescenziale che tutti noi ricordiamo bene e di quando questa fase non riesce ad evolversi. Parliamo di Narcisisti ma anche di Antisociali. Parliamo di tutti noi e di ciò che tutti noi vorremmo poter essere qualche volta. Pinocchio rappresenta la tenerezza che prova la mamma accanto a questo figlio, la difficoltà del rimprovero paterno e il desiderio amorevole materno. Geppetto e la Fatina non hanno di ceto risolto i loro traumi e non sono purtroppo in grado di sostenere le difficoltà di Pinocchio e questo non li rende delle buone guide. Vi aspettiamo dunque per una serata accompagnata dalla favola affinché la metafora possa esser per tutti un modo per potersi identificare e continuare a riflettere» – fanno sapere gli organizzatori.

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 – il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.